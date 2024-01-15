У Мелітополі партизани підірвали УАЗ разом з окупантами РФ — ГУР

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани підірвали росіян разом з технікою. Уражено ворожий автомобіль та четверо загарбників.
Партизани ліквідували окупантів в Маріуполі
Як зазначили в ГУР, 14 січня на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.
Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників Patriot.
Окрім того, разом з ворожим позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів.
Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.
“Бавовна” у Мелітополі
14 січня в окупованому Мелітополі було чути вибухи. За словами міського голови Івана Федорова, місцеві жителі тимчасово окупованого Мелітополя повідомили, що близько 19:20 в місті пролунали звуки вибухів.
Однак детальної інформації щодо причин та наслідків вибухів мер не повідомив.
Окрім цього 7 січня під Маріуполем точним ударом знищений напівпобудований російськими окупантами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт.
Російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники "засвітили" місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.
Андрющенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з РФ до Маріуполя.
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