В Мелитополе партизаны взорвали УАЗ вместе с оккупантами РФ – ГУР

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны взорвали россиян вместе с техникой. Поражены вражеский автомобиль и четверо захватчиков.

Партизаны ликвидировали окупантов в Мариуполе

Как отметили в ГУР, 14 января на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв.

В результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был взорван автомобиль российских захватчиков Patriot.

Кроме того, вместе с вражеским внедорожником поражения потерпели четыре кафира.

Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыли, приехали несколько автомобилей с медиками.

Впрочем, по предварительной информации, врачи пригодились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется, добавили в ГУР. Поделиться

"Хлопок" в Мелитополе

14 января в оккупированном Мелитополе были слышны взрывы. По словам мэра Ивана Федорова, местные жители временно оккупированного Мелитополя сообщили, что около 19:20 в городе раздались звуки взрывов.

Однако подробной информации о причинах и последствиях взрывов мэр не сообщил.

Кроме этого, 7 января под Мариуполем точным ударом уничтожен полупостроенный российскими оккупантами железнодорожный мост. Также сгорели цистерны с топливом и инженерный транспорт.

Российские оккупанты пытались сбить ракеты, которыми был атакован мост, но безуспешно. Кроме того, захватчики "засветили" местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе.

Андрющенко отмечает, что мост являлся частью плана россиян по построению железной дороги из РФ в Мариуполь.