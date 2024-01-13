Андрющенко обнародовал детали утренней "бавовны" в Мариуполе — видео

По информации советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, утром, 13 января, произошло попадание в казарму российских оккупантов в одном из районов города.

Что известно о последствиях утренней "хлопка" в Мариуполе

По информации Андрющенко, произошло попадание в казарму российских военных преступников возле МФК им. Ильича в районе 3-го Депо ТТУ в Кальмиуском районе.

Вполне возможно обломками российского ПВО. Однако сразу после "вообще ничего не произошло" пожара, оккупанты начали массово перемещать живую силу и технику в Приморский район Мариуполя. Типичная игра в тайники после хлопка, – объясняет Андрющенко. Поделиться

При этом представители горсовета оккупированного города отметили, что по прилету наблюдалась повышенная активность вражеской авиации.

Андрющенко также добавил, что с утра оккупантам прилетело по одному из районов в порту, который они используют в качестве военной базы.

Кроме этого Андрющенко сообщил, что "хлопок" состоялся у оккупантов и в Волновахе.

Что известно о воздушной атаке армии РФ по Украине

По информации командования Воздушных сил, ночная ракетная атака по Украине обошлась РФ в 239 млн. долларов.

Враг выпустил по Украине 40 целей:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400

3 ударных БпЛА "Shahed-136/131"

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"

До 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

6 крылатых ракет Х-22.

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П

4 управляемые авиационные ракеты Х-59

При этом спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что шторм в Черном море не дал преступные армии РФ выпустить по Украине ракеты "Калибр".

Вражеская группировка практически свернута, две единицы патрулируют в Черном, одна в Азовском море. Ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования. Штормовая погода не позволила их использовать в течение этой атаки, - отметила Гуменюк. Поделиться

По ее словам, ночная и утренняя массированная ракетная атака армии РФ почти обошла стороной юг Украины.

Гуменюк добавила, что в Николаевской области была сбита ракета Х-101.

Она предположила, что российские оккупанты, вероятно, пытаются проверить особенности украинского ПВО.

В командовании Воздушных сил отметили, что более 20 вражеских воздушных средств во время утренней атаки были обезврежены украинскими средствами РЭБ и не достигли целей.

В ПС ВСУ объясняют, что оборонка страны-агрессорки производит ракеты все более худшего качества, и они ведут себя непредсказуемо, что представляет угрозу для людей и гражданских объектов.