Андрющенко обнародовал детали утренней "бавовны" в Мариуполе — видео

По информации советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, утром, 13 января, произошло попадание в казарму российских оккупантов в одном из районов города.
Что известно о последствиях утренней "хлопка" в Мариуполе
По информации Андрющенко, произошло попадание в казарму российских военных преступников возле МФК им. Ильича в районе 3-го Депо ТТУ в Кальмиуском районе.
При этом представители горсовета оккупированного города отметили, что по прилету наблюдалась повышенная активность вражеской авиации.
Андрющенко также добавил, что с утра оккупантам прилетело по одному из районов в порту, который они используют в качестве военной базы.
Кроме этого Андрющенко сообщил, что "хлопок" состоялся у оккупантов и в Волновахе.
Что известно о воздушной атаке армии РФ по Украине
По информации командования Воздушных сил, ночная ракетная атака по Украине обошлась РФ в 239 млн. долларов.
Враг выпустил по Украине 40 целей:
7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400
3 ударных БпЛА "Shahed-136/131"
6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"
До 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
6 крылатых ракет Х-22.
2 управляемые авиационные ракеты Х-31П
4 управляемые авиационные ракеты Х-59
При этом спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что шторм в Черном море не дал преступные армии РФ выпустить по Украине ракеты "Калибр".
По ее словам, ночная и утренняя массированная ракетная атака армии РФ почти обошла стороной юг Украины.
Гуменюк добавила, что в Николаевской области была сбита ракета Х-101.
Она предположила, что российские оккупанты, вероятно, пытаются проверить особенности украинского ПВО.
В командовании Воздушных сил отметили, что более 20 вражеских воздушных средств во время утренней атаки были обезврежены украинскими средствами РЭБ и не достигли целей.
В ПС ВСУ объясняют, что оборонка страны-агрессорки производит ракеты все более худшего качества, и они ведут себя непредсказуемо, что представляет угрозу для людей и гражданских объектов.
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