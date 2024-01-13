Андрющенко оприлюднив деталі ранкової "бавовни" у Маріуполі — відео

За інформацією радника мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петра Андрющенка, зранку, 13 січня, відбулось влучання у казарму російських окупантів в одному з районів міста.

Що відомо про наслідки ранкової “бавовни” у Маріуполі

За інформацією Андрющенка, відбулось влучання в казарму російських військових злочинців біля МФК ім. Ілліча в районі 3-го Депо ТТУ у Кальміуському районі.

Цілком можливо уламками російської ППО. Проте, одразу після "вообще ничего не произошло" пожежі, окупанти почали масово переміщати живу силу та технику в Приморський район Маріуполя. Типова гра в схованки після бавовни, - пояснює Андрющенко. Поширити

При цьому представники міськради окупованого міста зазначили, що після “прильоту” спостерігалась підвищена активність ворожої авіації.

Андрющенко також додав, що зранку окупантам прилетіло по одному з районів в порту, який вони використовують у якості військової бази.

Окрім цього Андрющенко повідомив, що “бавовна” відбулась в окупантів і у Волновасі.

Що відомо про повітряну атаку армії РФ по Україні

За інформацією командування Повітряних сил, нічна ракетна атака по Україні обійшлась РФ у 239 млн доларів.

Ворог випустив по Україні 40 цілей:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400

3 ударні БпЛА "Shahed-136/131"

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"

До 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

6 крилатих ракет Х-22.

2 керовані авіаційні ракети Х-31П

4 керовані авіаційні ракети Х-59

При цьому речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк зазначила, що шторм у Чорному морі не дав злочинні армії РФ випустити по Україні ракети “Калібр”.

Вороже угрупування практично згорнуто, дві одиниці патрулюють у Чорному, одна в Азовському морі. Ракетоносії продовжують перебувати у пунктах базування. Штормова погода не дозволила їх використати протягом цієї атаки, - зазначила Гуменюк. Поширити

За її словами, нічна та ранкова масована ракетна атака армії РФ майже обійшла стороною південь України.

Гуменюк додала, що у Миколаївській області збили ракету Х-101.

Вона припустила, що російські окупанти, ймовірно, намагаються перевірити особливості української ППО.

У командуванні Повітряних сил зазначили, що більше 20 ворожих повітряних засобів під час ранкової атаки були знешкоджені українськими засобами РЕБ і не досягли цілей.

У ПС ЗСУ пояснюють, що оборонка країни-агресорки виробляє ракети дедалі гіршої якості, і вони ведуть себе непередбачувано, що становить загрозу для людей та цивільних об’єктів.