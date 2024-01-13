Андрющенко оприлюднив деталі ранкової "бавовни" у Маріуполі — відео

За інформацією радника мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петра Андрющенка, зранку, 13 січня, відбулось влучання у казарму російських окупантів в одному з районів міста.
Що відомо про наслідки ранкової “бавовни” у Маріуполі
За інформацією Андрющенка, відбулось влучання в казарму російських військових злочинців біля МФК ім. Ілліча в районі 3-го Депо ТТУ у Кальміуському районі.
При цьому представники міськради окупованого міста зазначили, що після “прильоту” спостерігалась підвищена активність ворожої авіації.
Андрющенко також додав, що зранку окупантам прилетіло по одному з районів в порту, який вони використовують у якості військової бази.
Окрім цього Андрющенко повідомив, що “бавовна” відбулась в окупантів і у Волновасі.
Що відомо про повітряну атаку армії РФ по Україні
За інформацією командування Повітряних сил, нічна ракетна атака по Україні обійшлась РФ у 239 млн доларів.
Ворог випустив по Україні 40 цілей:
7 зенітних керованих ракет С-300/С-400
3 ударні БпЛА "Shahed-136/131"
6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"
До 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
6 крилатих ракет Х-22.
2 керовані авіаційні ракети Х-31П
4 керовані авіаційні ракети Х-59
При цьому речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк зазначила, що шторм у Чорному морі не дав злочинні армії РФ випустити по Україні ракети “Калібр”.
За її словами, нічна та ранкова масована ракетна атака армії РФ майже обійшла стороною південь України.
Гуменюк додала, що у Миколаївській області збили ракету Х-101.
Вона припустила, що російські окупанти, ймовірно, намагаються перевірити особливості української ППО.
У командуванні Повітряних сил зазначили, що більше 20 ворожих повітряних засобів під час ранкової атаки були знешкоджені українськими засобами РЕБ і не досягли цілей.
У ПС ЗСУ пояснюють, що оборонка країни-агресорки виробляє ракети дедалі гіршої якості, і вони ведуть себе непередбачувано, що становить загрозу для людей та цивільних об’єктів.
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