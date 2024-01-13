У центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи

В окупованому росіянами Бердянську пролунали вибухи. В районі комендатури видніється дим.
Що відомо про “бавовну” в Бердянську
За даними МВА, гучний вибух пролунав у центрі міста.
Пізніше Федоров та місцеві телеграм-канали наголосили, що лунали декілька вибухів, а над містом видно дим.
За даними Андрющенка, вибухи були також в районі порту, після чого окупанти оголосили тривогу.
Яка ситуація у Бердянську
Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.
Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. Внаслідок роботи наших військових, або ж партизанів, в Бердянську регулярно лунають вибухи.
Наприклад, в жовтні внаслідок удару наших воїнів по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.
Ще 15 вертольотів — вісім Ка-52 і сім Мі-8 — отримали пошкодження.
Пізніше стало відомо, що російські військові зосередили свою авіацію на базі у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.
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