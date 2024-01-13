У центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи

В окупованому росіянами Бердянську пролунали вибухи. В районі комендатури видніється дим.

Що відомо про “бавовну” в Бердянську

За даними МВА, гучний вибух пролунав у центрі міста.

Пізніше Федоров та місцеві телеграм-канали наголосили, що лунали декілька вибухів, а над містом видно дим.

За даними Андрющенка, вибухи були також в районі порту, після чого окупанти оголосили тривогу.

В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ, — написала начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Поширити

Яка ситуація у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. Внаслідок роботи наших військових, або ж партизанів, в Бердянську регулярно лунають вибухи.

Наприклад, в жовтні внаслідок удару наших воїнів по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.

Ще 15 вертольотів — вісім Ка-52 і сім Мі-8 — отримали пошкодження.

Пізніше стало відомо, що російські військові зосередили свою авіацію на базі у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.