В центре оккупированного Бердянска раздались взрывы

В оккупированном россиянами Бердянске прогремели взрывы. В районе комендатуры виднеется дым.

Что известно о "хлопке" в Бердянске

По данным МВА, громкий взрыв прогремел в центре города.

Позже Федоров и местные телеграмм-каналы подчеркнули, что раздавались несколько взрывов, а над городом виден дым.

По данным Андрющенко, взрывы были также в районе порта, после чего оккупанты объявили тревогу.

В Бердянске раздался взрыв! Жители сообщают о громком звуке ориентировочно в центральной части города! Ожидаем хорошие новости от ВСУ, — написала начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина. Поделиться

Какая ситуация в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года.

После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В результате работы наших военных, или партизан, в Бердянске регулярно раздаются взрывы.

Например, в октябре в результате удара наших воинов по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов.

Еще 15 вертолетов — восемь Ка-52 и семь Ми-8 — получили повреждения.

Позже стало известно, что российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.