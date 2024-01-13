В центре оккупированного Бердянска раздались взрывы

В оккупированном россиянами Бердянске прогремели взрывы. В районе комендатуры виднеется дым.
Что известно о "хлопке" в Бердянске
По данным МВА, громкий взрыв прогремел в центре города.
Позже Федоров и местные телеграмм-каналы подчеркнули, что раздавались несколько взрывов, а над городом виден дым.
По данным Андрющенко, взрывы были также в районе порта, после чего оккупанты объявили тревогу.
Какая ситуация в Бердянске
Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Город был оккупирован русскими войсками в феврале 2022 года.
После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В результате работы наших военных, или партизан, в Бердянске регулярно раздаются взрывы.
Например, в октябре в результате удара наших воинов по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов.
Еще 15 вертолетов — восемь Ка-52 и семь Ми-8 — получили повреждения.
Позже стало известно, что российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.
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