В окупованому Маріуполі пролунала серія потужних вибухів

За інформацією радника мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петра Андрющенка, зранку, 13 січня, у місті було неспокійно. Працювали ворожі ППО та пролунали вибухи.
Що відомо про наслідки “бавовни” в окупованому Маріуполі
Андрющенко зазначив, що в окупованому місті працювала ППО російських військових злочинців, розташована поблизу житлових будинків.
За його словами, пролунав вибух та почалась пожежа в районі промзони на вулиці Тополіна.
Що відомо про ранкову “бавовну” у Бердянську
Зранку серія вибухів пролунала в окупованому злочинною армією РФ Бердянську.
У той же час мер окупованого армією РФ Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Бердянську пролунало кілька вибухів,а над містом здіймається густий чорний дим.
За даними Андрющенка, вибухи були також в районі порту, після чого окупанти оголосили тривогу.
Місцеві Telegram-канали та українська міська військова адміністрація повідомили про нібито влучання у центральній частині міста.
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