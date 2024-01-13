В окупованому Маріуполі пролунала серія потужних вибухів

За інформацією радника мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петра Андрющенка, зранку, 13 січня, у місті було неспокійно. Працювали ворожі ППО та пролунали вибухи.

Що відомо про наслідки “бавовни” в окупованому Маріуполі

Андрющенко зазначив, що в окупованому місті працювала ППО російських військових злочинців, розташована поблизу житлових будинків.

За його словами, пролунав вибух та почалась пожежа в районі промзони на вулиці Тополіна.

Кальміуський район. Бум. Пожежа в районі промзони вул. Тополіна - Аглофабрика. Деталі згодом! - додав Андрющенко. Поширити

Що відомо про ранкову “бавовну” у Бердянську

Зранку серія вибухів пролунала в окупованому злочинною армією РФ Бердянську.

Наші партнери повідомляють, що підіймається дим з району комендатури та гучно у центрі. Дим з боку Приморської площі. Або щось раптом здетонувало, або кара небесна, - зазначив радник окупованого росіянами Маріуполя Петро Андрющенко. Поширити

У той же час мер окупованого армією РФ Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Бердянську пролунало кілька вибухів,а над містом здіймається густий чорний дим.

За даними Андрющенка, вибухи були також в районі порту, після чого окупанти оголосили тривогу.

Вибухи в районі порту. Можливо російське ППО. Збиває ще одним судном наші ракети, - зазначив Андрющенко. Поширити

Місцеві Telegram-канали та українська міська військова адміністрація повідомили про нібито влучання у центральній частині міста.