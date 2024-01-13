В оккупированном Мариуполе раздалась серия мощных взрывов

По информации советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, утром, 13 января, в городе было неспокойно. Работали вражеские ПВО и раздались взрывы.

Что известно о последствиях "хлопка" в оккупированном Мариуполе

Андрющенко отметил, что в оккупированном городе работала ПВО российских военных преступников, расположенная вблизи жилых домов.

По его словам, раздался взрыв и начался пожар в районе промзоны на улице Тополина.

Кальмиусский район. БУМ. Пожар в районе промзоны ул. Тополина – Аглофабрика. Детали со временем! – добавил Андрющенко. Поделиться

Что известно о утреннем "хлопке" в Бердянске

Утром серия взрывов раздалась в оккупированном преступной армией РФ Бердянске.

Наши партнеры сообщают, что поднимается дым из района комендатуры и громко в центре. Дым со стороны Приморской площади. Или что-то вдруг сдетонировало, или наказание небесное, - отметил советник оккупированного россиянами Мариуполя Петр Андрющенко. Поделиться

В то же время мэр оккупированного армией РФ Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Бердянске раздалось несколько взрывов, а над городом вздымается густой черный дым.

По данным Андрющенко, взрывы были также в районе порта, после чего оккупанты объявили тревогу.

Взрывы в районе порта. Может быть русское ПВО. Сбивает еще одним судном наши ракеты, – отметил Андрющенко. Поделиться

Местные Telegram-каналы и украинская городская военная администрация сообщили о якобы попадании в центральной части города.