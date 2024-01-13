В оккупированном Мариуполе раздалась серия мощных взрывов

По информации советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, утром, 13 января, в городе было неспокойно. Работали вражеские ПВО и раздались взрывы.
Что известно о последствиях "хлопка" в оккупированном Мариуполе
Андрющенко отметил, что в оккупированном городе работала ПВО российских военных преступников, расположенная вблизи жилых домов.
По его словам, раздался взрыв и начался пожар в районе промзоны на улице Тополина.
Что известно о утреннем "хлопке" в Бердянске
Утром серия взрывов раздалась в оккупированном преступной армией РФ Бердянске.
В то же время мэр оккупированного армией РФ Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Бердянске раздалось несколько взрывов, а над городом вздымается густой черный дым.
По данным Андрющенко, взрывы были также в районе порта, после чего оккупанты объявили тревогу.
Местные Telegram-каналы и украинская городская военная администрация сообщили о якобы попадании в центральной части города.
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