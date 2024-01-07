ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост под Мариуполем

Под Мариуполем точным ударом уничтожен полупостроенный русскими оккупантами железнодорожный мост. Также сгорели цистерны с топливом и инженерный транспорт.
ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост
Российские оккупанты пытались сбить ракеты, которыми был атакован мост, но безуспешно. Кроме того, захватчики "засветили" местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе.
Андрющенко отмечает, что мост являлся частью плана россиян по построению железной дороги из РФ в Мариуполь.
Ситуация в Мариуполе
Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.
Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
Это позволит захватчикам в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.
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