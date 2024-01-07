ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст під Маріуполем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст під Маріуполем

маріуполь
Джерело:  Петро Андрющенко

Під Маріуполем точним ударом знищений напівпобудований російськими окупантами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт.

ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст

Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне, - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники "засвітили" місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.

Андрющенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з РФ до Маріуполя.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Скандальний фільм "Юрик" перероблять після нищівної критики маріупольців
Скандальний фільм "Юрик" перероблять після нищівної критики маріупольців
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Військові РФ через Маріуполь перекидають техніку у напрямку Токмака — відео
Техніка РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Знущання над підлітком. Викраденого маріупольця можуть призвати до армії РФ
Богдан Єрмохін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм