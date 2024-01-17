Движение сопротивления устроило пожары в трех городах РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Движение сопротивления устроило пожары в трех городах РФ — видео

ГУР
пожар
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Как сообщают украинские разведчики, на территории России набирает обороты Движение сопротивления. Результаты его работы уже можно увидеть в Саратове, Ярославле и Дзержинске, где вспыхнули пожары. Кроме того, в Ростове пылает Шахтинский полиэфирный завод.

Движение сопротивления уничтожает вражеские объекты на территории РФ

По словам команды ГУР, неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск.

События произошли в районах городов Саратов (Саратовская область — ред.), Ярославль (Ярославская область — ред.) и Дзержинск (Нижегородская область — ред.), — сказано в сообщении.

Украинская разведка не сообщает, когда это произошло, однако отмечает, что в результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части страны-агрессорки удалось парализовать.

Так будет пылать и дальше, пока кремль продолжает преступную войну против Украины! — предупреждает оккупантов Главное управление разведки Украины.

К слову, утром 17 января также стало известно, что в России пылает находящийся в Ростове Шахтинский полиэфирный завод.

Что любопытно, его запустили в 2023 году. Оккупанты инвестировали в его строительство 5 миллиардов рублей.

Один из лидеров АТЕШ впервые выступил с обращением

Стоит отметить, что 15 января один из лидеров партизанского движения АТЕШ Эльдар выступил с первым официальным заявлением.

По его словам, движение имеет амбициозные цели и для этого им нужно больше людей.

Мы имеем амбициозные цели и для этого нам нужно больше людей. Нам нужен ты смелый, идейный и несгибаемый. Борись за освобождение, где бы ты ни был. Присоединяйся к храбрым агентам «АТЕШ»! Пиши нашим координаторам. Они — профессионалы, которые помогут тебе дойти до цели.

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