Движение сопротивления устроило пожары в трех городах РФ — видео

Как сообщают украинские разведчики, на территории России набирает обороты Движение сопротивления. Результаты его работы уже можно увидеть в Саратове, Ярославле и Дзержинске, где вспыхнули пожары. Кроме того, в Ростове пылает Шахтинский полиэфирный завод.
Движение сопротивления уничтожает вражеские объекты на территории РФ
По словам команды ГУР, неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск.
Украинская разведка не сообщает, когда это произошло, однако отмечает, что в результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части страны-агрессорки удалось парализовать.
К слову, утром 17 января также стало известно, что в России пылает находящийся в Ростове Шахтинский полиэфирный завод.
Что любопытно, его запустили в 2023 году. Оккупанты инвестировали в его строительство 5 миллиардов рублей.
Один из лидеров АТЕШ впервые выступил с обращением
Стоит отметить, что 15 января один из лидеров партизанского движения АТЕШ Эльдар выступил с первым официальным заявлением.
По его словам, движение имеет амбициозные цели и для этого им нужно больше людей.
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