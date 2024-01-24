В Одессе повторно прозвучали взрывы и вспыхнул пожар

В Одессе в конце дня, 24 января, повторно раздалась серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги из-за атаки БПЛа преступной армии РФ.

Что известно о взрывах и ситуации в Одессе

По информации представителей Воздушных сил, российские оккупанты атакуют Одессу ударными дронами.

Жителей города просят находиться в укрытиях.

По информации местных изданий, повторная серия взрывов прогремела в городе около 23:30, после чего также был зафиксирован масштабный пожар.

Воздушные силы сначала написали о том, что для Юга есть угроза баллистики, но затем исправили сообщения – на город летят новые "Шахеды".

Что известно о последствиях предварительной атаки армии РФ по Одессе

Российская армия около 21.00 24 января произвела обстрел Одессы ударными дронами. В результате ранены двое горожан.

Повреждена гражданская инфраструктура, загорелись пожары.

Вечером 24 января в Одессе была объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила по городу беспилотники Shahed.

По словам руководителя Одесской ОВ Олега Кипера, имеют место попадания в объекты жилищной инфраструктуры.

Позже стало известно о еще одном пострадавшем в результате российского обстрела. Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы его жизни, к счастью, нет.

Кипер рассказал, что в Одессе было два попадания "шахедов" – одно из них в частично обитаемую многоэтажку. Там пострадали два человека.

Еще одно попадание – по объекту общественной промышленности, там поднялся "довольно масштабный" пожар.