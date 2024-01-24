Россия атаковала Одессу дронами. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Одессу дронами. Есть пострадавшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
Дроны
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Российская армия около 21.00 24 января произвела обстрел Одессы ударными дронами. В результате ранены двое горожан. Повреждена гражданская инфраструктура, загорелись пожары.

Вечерняя атака дронов на Одессу: что известно

Вечером 24 января в Одессе была объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила по городу беспилотники Shahed.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами, – говорится в заявлении.

По его словам, есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

Зафиксировано возгорание. Известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь, – написал Кипер.

Позже стало известно о еще одном пострадавшем в результате российского обстрела. Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы его жизни, к счастью, нет.

Ночная атака российских дронов на Украину 17 января

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 17 января армия РФ выпустила по Украине 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгогородской обл. – в направлении Харькова.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 «шахедов». К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, – говорится в заявлении ВС ВСУ.

Кроме того, отмечается, силы ПВО работали в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей.

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