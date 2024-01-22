Силы ПВО уничтожили все дроны во время ночной атаки РФ

Ночью 22 января армия Российской Федерации атаковала территорию Украины 8 "шахедами" - силам ПВО удалось уничтожить все вражеские цели.
Атака российскими дронами на Украину 22 января: что известно
По словам представителей Воздушных сил ВСУ, противник совершил атаку 8-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск – РФ.
Украинские беспилотники продолжают атаковать территорию РФ
Как уже упоминалось ранее, ночью 21 января беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области.
Недавно также стало известно, что он остановил свою работу,
Данные официально подтверждает информационное агентство Bloomberg.
Что важно понимать, эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб Российской Федерации, ведь все поняли, что хваленая российская ПВО не может справиться даже дронам.
Украинские воины сообщают о том, что российские захватчики вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта в защиту тыла.
Недавно представитель ПС ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг насытил системами ПВО оккупированный Крым на 200%, оставив территорию РФ почти без защиты.
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