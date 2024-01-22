Силы ПВО уничтожили все дроны во время ночной атаки РФ

Атака российскими дронами на Украину 22 января: что известно

По словам представителей Воздушных сил ВСУ, противник совершил атаку 8-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск – РФ.

Все восемь "шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Держим небо! Вместе – к победе! - говорится в заявлении ВС ВСУ. Поделиться

Украинские беспилотники продолжают атаковать территорию РФ

Как уже упоминалось ранее, ночью 21 января беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области.

Недавно также стало известно, что он остановил свою работу,

Данные официально подтверждает информационное агентство Bloomberg.

Этот терминал – один из новейших и важнейших в РФ. Он работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск. После атаки СБУ все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка сорвана, - сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб Российской Федерации, ведь все поняли, что хваленая российская ПВО не может справиться даже дронам.

Украинские воины сообщают о том, что российские захватчики вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта в защиту тыла.

Недавно представитель ПС ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг насытил системами ПВО оккупированный Крым на 200%, оставив территорию РФ почти без защиты.