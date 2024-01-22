Сили ППО знищили усі дрони під час нічної атаки РФ

Атака російськими дронами на Україну 22 січня: що відомо

За словами представників Повітряних сил ЗСУ, противник здійснив атаку 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — йдеться в заяві ПС ЗСУ. Поширити

Укрїнські безпілотники продовжують атакувати територію РФ

Як уже згадувалося раніше, уночі 21 січня безпілотники Служби безпеки України атакували нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області.

Нещодавно також стало відомо, що він зупинив свою роботу,

Ці дані офіційно підтверджує інформаційна агенція Bloomberg.

Цей термінал — один із найновіших та найважливіших в РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ. Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків Російській Федерації, адже всі зрозуміли, що розвалена російська ППО не може дати раду навіть дронам.

Українські воїни повідомляють про те, що російські загарбники наразі змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

Нещодавно речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ворог наситив системами ППО окупований Крим на 200%, залишивши територію РФ майже без захисту..