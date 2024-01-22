Сили ППО знищили усі дрони під час нічної атаки РФ

Уночі 22 січня армія Російської Федерації атакувала територію України вісьмома “шахедами” — силам ППО вдалося знищити всі ворожі цілі.
Атака російськими дронами на Україну 22 січня: що відомо
За словами представників Повітряних сил ЗСУ, противник здійснив атаку 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Укрїнські безпілотники продовжують атакувати територію РФ
Як уже згадувалося раніше, уночі 21 січня безпілотники Служби безпеки України атакували нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області.
Нещодавно також стало відомо, що він зупинив свою роботу,
Ці дані офіційно підтверджує інформаційна агенція Bloomberg.
Що важливо розуміти, ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків Російській Федерації, адже всі зрозуміли, що розвалена російська ППО не може дати раду навіть дронам.
Українські воїни повідомляють про те, що російські загарбники наразі змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.
Нещодавно речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ворог наситив системами ППО окупований Крим на 200%, залишивши територію РФ майже без захисту..
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