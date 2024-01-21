Ігнат вказав на ключову вразливість російської ППО

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, зусиллями українських військових окупований Росією Крим із безпечної гавані протягом кількох місяців перетворився на вкрай небезпечне місце.

Що відомо про нездатність російської ППО захистити окупантів від ударів ЗСУ

Ігнат підкреслив, що вимотати країну-агресорку Росію, що розв’язала злочинну війну проти України, вкрай важко, оскільки ворожа оборонка продовжує виробляти ракети, серед яких як зенітні, так і балістичні.

Він підкреслив, що українські військові зосереджують зусилля на знищенні пускових установок.

Бо виснажувати їх можна, знищуючи пускові системи. Це намагаються робити пілоти ракетами протирадіолокаційними. Також знищується і артилерією – вона завдає все більш високоточні удари. FPV-дрони знищують ворожу ППО, це теж вже неодноразово показано, - зазначає речник ПС ЗСУ. Поширити

За його словами, такі дрони коштують відносно дешево, однак здатні знищувати ворожу техніку вартістю у мільйони доларів.

Ігнат також додав, що українські військові досягли успіхів у знищенні ворожих систем ППО.

Зокрема, він порадив звернути увагу на інформацію у зведеннях Генштабу ЗСУ, де вказується кількість знищених ворожих ЗРК.

Те, що вони лінію зіткнення ним наситили – 100%, те, що Крим насичений – 200%. Але бачите, що решта російської території не так вже і насичена засобами ППО. Там взагалі прохідний двір. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз, - підкреслює речник ПС ЗСУ. Поширити

Ігнат додав, що це дуже хороший знак, оскільки ворог починає відчувати гіркий присмак розв’язаної ним війни.

Він зауважив, що росіяни думали, що "СВО ідьот по плану", і що війна їх не торкнеться, але торкається тепер усіх.

Це отримували і ми, на жаль, протягом цих двох років — пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони, - наголосив Ігнат. Поширити

Що відомо про наслідки останніх атак БпЛА України по території РФ

Протягом ночі 21 січня українські БпЛА атакували нафтовий термінал та нафтогазовий завод “Новатек” в Усть-Лузі у Ленінградській області.

Після цього підприємство зупинило власну роботу.

Представники українських спецслужб зазначили, що даний термінал є одним з найсучасніших в Росії і важливим стратегічним об’єктом.

Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Зазначається, що після атаки дронів у рамках спецоперації ГУР та СБУ всі танкери поблизу термінала відійшли у море.

Через атаку їм не вдалось завантажитись.

Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків Росії. Хвалена російська ППО продемонструвала свою дірявість, - зазначають у ГУР та СБУ. Поширити

Ворогу доводиться з фронту перекидати ще більше установок ППО, щоб обороняти тил. Раніше окупанти діяли навпаки, стягуючи установки до лінії фронту, оголяючи свій "глибокий тил".

Між тим у Московській та Ленінградській областях оголосили режим підвищеної готовності на всіх об’єктах критичної інфраструктури.

Підрозділи охорони та силові структури отримали накази на знищення безпілотних літальних апаратів у разі їх виявлення на прилеглих територіях, - йдеться у повідомленнях російських Telegram-каналів. Поширити

Москва і Санкт-Петербург отримали екстрену інформацію про підльот 10 невпізнаних літальних об'єктів.

Дрони могли помітити на півдні Брянської області, вони пролітали повз військового аеродрому Сеща північним курсом.