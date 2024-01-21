Ігнат вказав на ключову вразливість російської ППО

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, зусиллями українських військових окупований Росією Крим із безпечної гавані протягом кількох місяців перетворився на вкрай небезпечне місце.
Що відомо про нездатність російської ППО захистити окупантів від ударів ЗСУ
Ігнат підкреслив, що вимотати країну-агресорку Росію, що розв’язала злочинну війну проти України, вкрай важко, оскільки ворожа оборонка продовжує виробляти ракети, серед яких як зенітні, так і балістичні.
Він підкреслив, що українські військові зосереджують зусилля на знищенні пускових установок.
За його словами, такі дрони коштують відносно дешево, однак здатні знищувати ворожу техніку вартістю у мільйони доларів.
Ігнат також додав, що українські військові досягли успіхів у знищенні ворожих систем ППО.
Зокрема, він порадив звернути увагу на інформацію у зведеннях Генштабу ЗСУ, де вказується кількість знищених ворожих ЗРК.
Ігнат додав, що це дуже хороший знак, оскільки ворог починає відчувати гіркий присмак розв’язаної ним війни.
Він зауважив, що росіяни думали, що "СВО ідьот по плану", і що війна їх не торкнеться, але торкається тепер усіх.
Що відомо про наслідки останніх атак БпЛА України по території РФ
Протягом ночі 21 січня українські БпЛА атакували нафтовий термінал та нафтогазовий завод “Новатек” в Усть-Лузі у Ленінградській області.
Після цього підприємство зупинило власну роботу.
Представники українських спецслужб зазначили, що даний термінал є одним з найсучасніших в Росії і важливим стратегічним об’єктом.
Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.
Зазначається, що після атаки дронів у рамках спецоперації ГУР та СБУ всі танкери поблизу термінала відійшли у море.
Через атаку їм не вдалось завантажитись.
Ворогу доводиться з фронту перекидати ще більше установок ППО, щоб обороняти тил. Раніше окупанти діяли навпаки, стягуючи установки до лінії фронту, оголяючи свій "глибокий тил".
Між тим у Московській та Ленінградській областях оголосили режим підвищеної готовності на всіх об’єктах критичної інфраструктури.
Москва і Санкт-Петербург отримали екстрену інформацію про підльот 10 невпізнаних літальних об'єктів.
Дрони могли помітити на півдні Брянської області, вони пролітали повз військового аеродрому Сеща північним курсом.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-