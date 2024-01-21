У Севастополі заявляють про роботу ППО та збиття повітряних цілей

21 січня у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи. Раніше там оголосили повітряну тривогу.

Вибухи у Севастополі 21 січня

Місцеві жителі повідомляють, що у Севастополі було щонайменше три вибухи. Вони пролунали близько 12:38.

Російська ППО нібито збила повітряну ціль над Чорним морем, стверджує російський ставленик Развожаєв.

Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом, оголосили повітряну тривогу, а також ракетну небезпеку.

Удари ЗСУ по Криму

Напередодні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав найболючіші для російських окупантів удари ЗСУ по Криму:

Знищення флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера “Москва”. Удар ракетами Storm Shadow по будівлі штабу командування Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Знищення російської авіації на аеродромах та знищення комплексів "Тріумф". Удари у Гвардійському і Джанкої.

За даними моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews, за 2023 рік ЗСУ здійснили щонайменше 184 дронових та ракетних атак на Крим.

По Кримському мосту було здійснено не менше чотирьох атак за 2023 рік.

Найбільше вибухів у Криму було у вересні — 31 атака, 30 було у серпні, 21 — у липні, по 18 — у червні та жовтні.