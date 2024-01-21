В Севастополе заявляют о работе ПВО и сбитии воздушных целей

21 января во временно оккупированном Севастополе в Крыму раздались взрывы. Раньше там объявили воздушную тревогу.

Взрывы в Севастополе 21 января

Местные жители сообщают, что в Севастополе было по меньшей мере три взрыва. Они прозвучали около 12:38.

Российская ПВО якобы сбила воздушную цель над Черным морем, утверждает российский ставленник Развожаев.

Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, объявили воздушную тревогу, а также ракетную опасность.

Удары ВСУ по Крыму

Накануне спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал самые болезненные для российских оккупантов удары ВСУ по Крыму:

Уничтожение флагмана Черноморского флота РФ, ракетного крейсера "Москва". Удар ракетами Storm Shadow по зданию штаба командования Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Уничтожение российской авиации на аэродромах и уничтожение комплексов "Триумф". Удары в Гвардейском и Джанкое.

По данным мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews, за 2023 год ВСУ осуществили по меньшей мере 184 дроновых и ракетных атак на Крым.

По Крымскому мосту было совершено не менее четырех атак за 2023 год.

Больше взрывов в Крыму было в сентябре — 31 атака, 30 было в августе, 21 — в июле, по 18 — в июне и октябре.