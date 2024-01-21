Игнат указал на ключевую уязвимость российской ПВО

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, усилиями украинских военных оккупированный Россией Крым по безопасной гавани в течение нескольких месяцев превратился в крайне опасное место.
Что известно о неспособности российской ПВО защитить окупантов от ударов ВСУ
Игнат подчеркнул, что измотать страну-агрессорку Россию, развязавшую преступную войну против Украины, крайне трудно, поскольку вражеская оборонка продолжает производить ракеты, среди которых как зенитные, так и баллистические.
Он подчеркнул, что украинские военные сосредотачивают усилия на уничтожении пусковых установок.
По его словам, такие дроны стоят относительно дешево, однако способны уничтожать вражескую технику стоимостью в миллионы долларов.
Игнат также добавил, что украинские военные добились успехов в уничтожении вражеских систем ПВО.
В частности, он посоветовал обратить внимание на информацию в сводках Генштаба ВСУ, где указывается количество уничтоженных вражеских ЗРК.
Игнат добавил, что это очень хороший знак, поскольку враг начинает ощущать горький привкус развязанной им войны.
Он заметил, что русские думали, что "СВО идет по плану", и что война их не коснется, но касается теперь всех.
Что известно о последствиях последних атак БПЛА Украины по территории РФ
В ночь 21 января украинские БпЛА атаковали нефтяной терминал и нефтегазовый завод "Новатек" в Усть-Луге в Ленинградской области.
После этого предприятие остановило свою работу.
Представители украинских спецслужб отметили, что данный терминал является одним из самых современных в России и важным стратегическим объектом.
Он работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск.
Отмечается, что после атаки дронов в рамках спецоперации ГУР и СБУ все танкеры вблизи терминала отошли в море.
Из-за атаки им не удалось загрузиться.
Врагу приходится с фронта опрокидывать еще больше установок ПВО, чтобы защищать тыл. Раньше оккупанты действовали наоборот, стягивая установки к линии фронта, обнажая свой "глубокий тыл".
Между тем, в Московской и Ленинградской областях объявили режим повышенной готовности на всех объектах критической инфраструктуры.
Москва и Санкт-Петербург получили экстренную информацию о подлете 10 неопознанных летательных объектов.
Дроны могли заметить на юге Брянской области, они пролетали мимо военного аэродрома Сеща по северному курсу.
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