Игнат указал на ключевую уязвимость российской ПВО

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, усилиями украинских военных оккупированный Россией Крым по безопасной гавани в течение нескольких месяцев превратился в крайне опасное место.

Что известно о неспособности российской ПВО защитить окупантов от ударов ВСУ

Игнат подчеркнул, что измотать страну-агрессорку Россию, развязавшую преступную войну против Украины, крайне трудно, поскольку вражеская оборонка продолжает производить ракеты, среди которых как зенитные, так и баллистические.

Он подчеркнул, что украинские военные сосредотачивают усилия на уничтожении пусковых установок.

Ибо истощать их можно, уничтожая пусковые системы. Это пытаются делать пилоты противорадиолокационными ракетами. Также уничтожается и артиллерией – она наносит все более высокоточные удары. FPV-дроны уничтожают вражескую ПВО, это тоже уже неоднократно показано, отмечает спикер ПС ВСУ. Поделиться

По его словам, такие дроны стоят относительно дешево, однако способны уничтожать вражескую технику стоимостью в миллионы долларов.

Игнат также добавил, что украинские военные добились успехов в уничтожении вражеских систем ПВО.

В частности, он посоветовал обратить внимание на информацию в сводках Генштаба ВСУ, где указывается количество уничтоженных вражеских ЗРК.

То, что они линию столкновения им насытили – 100%, то, что Крым насыщен – 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж насыщена средствами ПВО. Там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более-менее, но дроны украинского производства долетают и в Москву, и в Питер, и в другие нефтебазы, - подчеркивает представитель ПС ВСУ. Поделиться

Игнат добавил, что это очень хороший знак, поскольку враг начинает ощущать горький привкус развязанной им войны.

Он заметил, что русские думали, что "СВО идет по плану", и что война их не коснется, но касается теперь всех.

Это получали и мы, к сожалению, в течение двух лет — пожары, разрушения и смерти. Теперь получат и они, – подчеркнул Игнат. Поделиться

Что известно о последствиях последних атак БПЛА Украины по территории РФ

В ночь 21 января украинские БпЛА атаковали нефтяной терминал и нефтегазовый завод "Новатек" в Усть-Луге в Ленинградской области.

После этого предприятие остановило свою работу.

Представители украинских спецслужб отметили, что данный терминал является одним из самых современных в России и важным стратегическим объектом.

Он работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск.

Отмечается, что после атаки дронов в рамках спецоперации ГУР и СБУ все танкеры вблизи терминала отошли в море.

Из-за атаки им не удалось загрузиться.

Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб России. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дыряву, - отмечают в ГУР и СБУ. Поделиться

Врагу приходится с фронта опрокидывать еще больше установок ПВО, чтобы защищать тыл. Раньше оккупанты действовали наоборот, стягивая установки к линии фронта, обнажая свой "глубокий тыл".

Между тем, в Московской и Ленинградской областях объявили режим повышенной готовности на всех объектах критической инфраструктуры.

Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы по уничтожению беспилотных летательных аппаратов в случае их обнаружения на прилегающих территориях, - говорится в сообщениях российских Telegram-каналов. Поделиться

Москва и Санкт-Петербург получили экстренную информацию о подлете 10 неопознанных летательных объектов.

Дроны могли заметить на юге Брянской области, они пролетали мимо военного аэродрома Сеща по северному курсу.