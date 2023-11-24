Силы ПВО ночью сбили все российские ударные дроны
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО ночью сбили все российские ударные дроны

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 24 ноября российские войска атаковали Украину 3 ударными дронами Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила все из них.

Атака дронов 24 ноября

Воздушные силы сообщают, что в ночь на 24 ноября 2023 г. противник атаковал тремя ударными БпЛА типа Shahed с юго-восточного направления.

Все три – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил.

Генштаб сообщает, что ночью оккупанты нанесли очередной удар по Украине применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Обстрелы РФ за предыдущие сутки

В Херсонской области противник совершил 119 обстрелов, выпустив 638 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 91-й снаряд.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 - получили ранения, из них - 2 ребенка.

В Запорожье зафиксировано 109 ударов по 22 населенным пунктам области.

Враг совершил 6 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Полтавке, Новоданиловке и Малым Щербакам, авиационный удар по Новодаровке и дважды обстрелял из РСЗО Малую Токмачку. Без раненых.

В Днепропетровской области российская армия дважды за ночь открыла артиллерийский огонь открыла по Никопольщине. Без пострадавших.

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковщины.

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