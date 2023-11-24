Сили ППО вночі збили всі російські ударні дрони

У ніч на 24 листопада російські війська атакували Україну 3 ударними дронами Shahed. Протиповітряна оборона знищила всі з них.

Атака дронів 24 листопада

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 24 листопада 2023 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу Shahed із південно-східного напрямку.

Усі три – знищено силами та засобами Повітряних Сил. Поширити

Генштаб повідомляє, що вночі окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Обстріли РФ за попередню добу

На Херсонщині противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 91 снаряд.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

На Запоріжжі зафіксовано 109 ударів по 22 населених пунктах області.

Ворог здійснив 6 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Новоданилівці й Малим Щербакам, авіаційний удар по Новодарівці та двічі обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку. Без поранених.

На Дніпропетровщині російська армія двічі за ніч відкрила артилерійський вогонь відкрила по Нікопольщині. Без постраждалих.

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.