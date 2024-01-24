Росія атакувала Одесу дронами. Є постраждалі

Російська армія близько 21.00 24 січня здійснила обстріл Одеси ударними дронами. Унаслідок цього поранено двох містян. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися пожежі.

Вечірня атака дронів на Одесу: що відомо

Ввечері 24 січня у Одесі оголосили повітряну тривогу. Армія РФ запустила по місту безпілотники Shahed.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Російські терористи атакували Одесу ударними дронами, – йдеться у заяві. Поширити

За його словами, є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Зафіксовано загоряння. Відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають усю необхідну допомогу, – написав Кіпер. Поширити

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російського обстрілу. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози його життю, на щастя, немає.

Нічна атака російських дронів на Україну 17 січня

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 17 січня армія РФ випустила по Україні 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської обл. – у напрямку Харкова.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів». До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, – йдеться в заяві ПС ЗСУ. Поширити

Окрім того, наголошується, сили ППО працювали у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.

