В Одесі повторно пролунали вибухи і спалахнула пожежа

В Одесі наприкінці дня, 24 січня, повторно пролунала серія потужних вибухів на тлі повітряної тривоги через атаку БпЛа злочинної армії РФ.

Що відомо про вибухи та ситуацію в Одесі

За інформацією представників Повітряних сил, російські окупанти атакують Одесу ударними дронами

Жителів міста просять перебувати в укриттях.

За інформацією місцевих видань, повторна серія вибухів пролунала у місті близько 23:30, після чого також була зафіксована масштабна пожежа.

Повітряні сили спершу написали про те, що для Півдня є загроза балістики, але потім виправили повідомлення – на місто летять нові "Шахеди".

Що відомо про наслідки попередньої атаки армії РФ по Одесі

Російська армія близько 21.00 24 січня здійснила обстріл Одеси ударними дронами. Унаслідок цього поранено двох містян.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися пожежі.

Ввечері 24 січня у Одесі оголосили повітряну тривогу. Армія РФ запустила по місту безпілотники Shahed.

За словами керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, мають місце влучання у об’єкти житлової інфраструктури.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російського обстрілу. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози його життю, на щастя, немає.

Кіпер розповів, що в Одесі було два влучання "шахедів" – одне із них у частково заселену багатоповерхівку. Саме там постраждали дві людини.

Ще одне влучання – по об'єкту громадської промисловості, там здійнялася "доволі масштабна" пожежа.