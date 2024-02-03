Уночі 3 лютого в російському Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".
Пожежа на заводі “ЛУКОЙЛ". Що наразі відомо
Як стверджують російські пропагандисти, які підтвердили інформацію про інцидент, на площі 300 кв.м горять нафтопродукти.
За попередніми даними, ніхто не загинув й не постраждав.
Згодом з’явилася інформація про те, що на НПЗ впав безпілотник. Про це пишуть не лише місцеві пропагандисти, а й заявляють представники влади регіону.
Перед пожежею люди чули гучні звуки.
За словами пропагандистів, станом на 06:40 відкрите горіння нафтопродуктів у Волгограді вдалося ліквідувати.
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У ворожому оборонному відомстві стверджують, що нібито змогли зупинити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.
Що важливо розуміти, ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" — найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.
Окрім того, відомо, що потужність НПЗ сягає 14,8 млн. тонн.
Останні 30 років цей завод є 100% дочірньою організацією ПАТ "ЛУКОЙЛ"
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