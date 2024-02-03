Уночі 3 лютого в російському Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Пожежа на заводі “ЛУКОЙЛ". Що наразі відомо

Як стверджують російські пропагандисти, які підтвердили інформацію про інцидент, на площі 300 кв.м горять нафтопродукти.

За попередніми даними, ніхто не загинув й не постраждав.

У Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка", — йдеться в повідомленні росЗМІ. Поширити

Згодом з’явилася інформація про те, що на НПЗ впав безпілотник. Про це пишуть не лише місцеві пропагандисти, а й заявляють представники влади регіону.

Там дим валить стовпом… Впав безпілотник, викликали одразу військових, медиків та пожежників. Моменту падіння ніхто з оперативних працівників не бачив. Але повідомили, що ушкодження там серйозні. Людей не було в момент того, що сталося, поки що без жертв.

Перед пожежею люди чули гучні звуки.

За словами пропагандистів, станом на 06:40 відкрите горіння нафтопродуктів у Волгограді вдалося ліквідувати.

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У ворожому оборонному відомстві стверджують, що нібито змогли зупинити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територіями Білгородської (4 БПЛА), Волгоградської (2 БПЛА) та Ростовської (1 БПЛА) областей.

Що важливо розуміти, ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" — найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

Окрім того, відомо, що потужність НПЗ сягає 14,8 млн. тонн.