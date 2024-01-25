У Києві спалахнула пожежа у школі — фото та відео

В Києві сталася пожежа в одній із шкіл у Дарницькому районі. Дітей перевели на онлайн навчання до кінця тижня.

Що відомо про пожежу в школі

25 січня о 8:23 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Олександра Мішуги. Рятувальники, які прибули на місце НП, з'ясували, що займання сталося у навчальному класі на другому поверсі школи.

О 8:56 займання було ліквідовано. На щастя, ніхто не постраждав.

Як зазначили у КМВА, пожежу у школі в Дарницькому районі рятувальники оперативно ліквідували — діти та персонал освітнього закладу не постраждали.

Навчальний процес у школі організовано дистанційно до кінця цього тижня, — йдеться в Telegram адміністрації. Поширити

У київській школі під час тривоги обвалилася стеля в укритті

Під час повітряної тривоги в Києві 22 грудня стався обвал стелі у зв’язку з проривом труби в укритті школи 1981 року, коли там перебували діти.

Як зʼясувалося, там зірвало вентиль батареї опалення.

Стеля типу «армстронг» з легкими плитами ввібрала в себе воду, через що обвалився сегмент підвісної стелі. Люди не постраждали.