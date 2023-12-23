У Києві перевірять усі укриття після обвалу стелі у шкільному сховищі

У столиці проведуть інспекцію усіх укриттів до 29 грудня. Це рішення Київська міська військова адміністрація ухвалила після аварії у шкільному укритті Соломʼянського району.
У столиці перевірять всі укриття
Як зазначає КМВА, у Києві в цілому та в кожному районі окремо створили комісії для перевірки безпечності укриттів. Якщо вони виявлять проблеми, то їх мають усунути якнайшвидше.
В адміністрації зазначили, що вже відновили укриття після аварії та оприлюднили відповідні фото.
Що відомо про аварію у швільному укритті
Під час повітряної тривоги в Києві 22 грудня стався обвал стелі у зв’язку з проривом труби в укритті школи 1981 року, коли там перебували діти.
Як зʼясувалося, там зірвало вентиль батареї опалення.
Стеля типу «армстронг» з легкими плитами ввібрала в себе воду, через що обвалився сегмент підвісної стелі. Люди не постраждали.
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