У Києві перевірять усі укриття після обвалу стелі у шкільному сховищі

У столиці проведуть інспекцію усіх укриттів до 29 грудня. Це рішення Київська міська військова адміністрація ухвалила після аварії у шкільному укритті Соломʼянського району.

У столиці перевірять всі укриття

Як зазначає КМВА, у Києві в цілому та в кожному районі окремо створили комісії для перевірки безпечності укриттів. Якщо вони виявлять проблеми, то їх мають усунути якнайшвидше.

Влада столиці , керівники районів столиці та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль аби всі об’єкти цивільного захисту були безпечними, – йдеться в дописі. Поширити

В адміністрації зазначили, що вже відновили укриття після аварії та оприлюднили відповідні фото.

Що відомо про аварію у швільному укритті

Під час повітряної тривоги в Києві 22 грудня стався обвал стелі у зв’язку з проривом труби в укритті школи 1981 року, коли там перебували діти.

Як зʼясувалося, там зірвало вентиль батареї опалення.

Стеля типу «армстронг» з легкими плитами ввібрала в себе воду, через що обвалився сегмент підвісної стелі. Люди не постраждали.