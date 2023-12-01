Привласнив 500 тис грн. У Києві судитимуть підрядника ремонту укриттів

У липні 2022 року службові особи Голосіївської РДА Києва з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у школі в Голосіївському районі.

Корупція на ремонтах укриттів

У Києві судитимуть підрядника, якого обвинувачують у розкраданні коштів на ремонті укриттів. Загалом бюджету нанесено збитків на 500 тис грн.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами слідства, у липні 2022 року службові особи Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у школі в Голосіївському районі, – розповіли в прокуратурі. Поширити

Після завершення робіт підрядник завищив суми витрат на ремонтні роботи, чим спричинив збитків столичному бюджету на понад 500 тис грн.

Слідство за фактами заволодіння бюджетних коштів на капітальному ремонті укриттів та службового підроблення завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.

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Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. доларів.

Після одержання неправомірної вигоди 10 тис. дол. суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. доларів поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою".

Йдеться про суддів Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна.

Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, надані як неправомірна вигода.

Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 ККУ.