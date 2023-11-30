29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. доларів за ухвалення "потрібного" рішення.

НАБУ викрило на хабарі 4 суддів Київського апеляційного суду

Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. доларів.

Після одержання неправомірної вигоди 10 тис. дол. суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. доларів поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою".

Йдеться про суддів Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна.

Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, надані як неправомірна вигода.

Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 ККУ.

Суд відправив підозрюваного у корупції під арешт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктору Жору 27 листопада. Його спільно з іншими особами підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.