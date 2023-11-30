29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долларов за принятие "нужного" решения.

НАБУ разоблачило на взятке 4 судей Киевского апелляционного суда

Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и троице судей по делу представитель компании должен предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тыс. долларов.

После получения неправомерной выгоды 10 тыс. дол. судья-посредник оставил себе, а 25 тыс. долларов положил в коробку из-под виски для последующей передачи коллегам. Они после получения средств разделили их между собой".

Речь идет о судьях Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, предоставленные в качестве неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК.

Суд отправил подозреваемого в коррупцию под арест

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору 27 ноября. Его совместно с другими лицами подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.