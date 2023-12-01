Присвоил 500 тыс грн. В Киеве будут судить подрядчика ремонта укрытий

В июле 2022 года должностные лица Голосеевской РГА Киева с целью завладения бюджетными средствами обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе.

Коррупция на ремонтах укрытий

В Киеве будут судить подрядчика, обвиняемого в хищении средств на ремонте укрытий. В целом бюджету нанесен ущерб на 500 тыс грн.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, в июле 2022 года должностные лица Голосеевской районной в Киеве государственной администрации с целью завладения бюджетными средствами обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе, – рассказали в прокуратуре . Поделиться

После завершения работ подрядчик завысил суммы расходов на ремонтные работы, чем нанес ущерб столичному бюджету более чем на 500 тыс грн.

Следствие по фактам завладения бюджетными средствами на капитальном ремонте укрытий и служебного подлога завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

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Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и троице судей по делу представитель компании должен предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тыс. долларов.

После получения неправомерной выгоды 10 тыс. дол. судья-посредник оставил себе, а 25 тыс. долларов положил в коробку из-под виски для последующей передачи коллегам. Они после получения средств разделили их между собой".

Речь идет о судьях Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, предоставленные в качестве неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК.