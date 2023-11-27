Суд подтвердил. Национализированный ПриватБанк никогда не вернут Коломойскому и Боголюбову

27 ноября Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова о признании недействительными договоров купли-продажи учреждения, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года.

ПриватБанк национализировали законно

Это еще раз подтвердил суд своим решением от 27 ноября – то есть, бывшие владельцы банка не смогут вернуть его себе.

Так, 27 ноября Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску бывшего акционера Геннадия Боголюбова.

В НБУ отметили, что истец сформировал такие исковые требования, следствием удовлетворения которых является возвращение ему акций банка. Однако закон это запрещает, "что и констатировал суд".

Хозяйственный суд Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим собственникам. Такое решение не только поставило точку по этому делу, но и позволяет решить более 40 инициированных другими связанными с ПриватБанком лицами подобных споров и исключит возможность возвращения акций государственного банка бывшим собственникам, – говорится в сообщении. Поделиться

Дело рассматривалось с 2020 года, в его рамках Боголюбов пытался истребовать акции национализированного банка в свою собственность.

Суд, неукоснительно соблюдая предписания закона, закрыл производство по данному делу, как того и требует Закон № 590. В соответствии с предписаниями этого закона производство по всем подобным судебным делам подлежит закрытию, если бывшими акционерами ПриватБанка избран ненадлежащий способ защиты своих интересов, – сообщили в банка. Поделиться

Ранее в судебном порядке было отказано в возвращении ПриватБанка другому его бывшему совладельцу – Игорю Коломойскому. Как рассказали в НБУ, суд отменил решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019, который:

удовлетворял иск бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского в ряд госструктур Украины;

признавал противоправными и отменял решение органов госвласти "о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства".

Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства. И подтвердил невозможность возвращения банка бывшим владельцам, говорится в сообщении. Поделиться

Национализация ПриватБанка: что известно

В конце 2016 года НБУ принял решение о признании ПриватБанка неплатежеспособным и последующем выводе с рынка с участием государства. После чего обратился к правительству с предложением обрести право собственности на акции банка.

В тот же день Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Как отмечают в Нацбанке, это решение:

позволило избежать системных рисков для банковского сектора;

стало "залогом сохранения финансовой стабильности в стране".

Именно в это время размер регулятивного капитала ПриватБанка снизился до отрицательного значения. А акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по его финансовому оздоровлению.

Нехватка в капитале ПриватБанка была подтверждена, в частности, независимой международно признанной аудиторской компанией, подчеркнули в НБУ. Поделиться

Тем не менее, весной 2019 Окружной административный суд Киева по иску Коломойского признал решение правительства противоправным и отменил его. В ответ Нацбанк подал апелляционную жалобу.

Зимой 2023 г. Верховный Суд признал правомерным применение по этому делу норм Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и "антиколомойского" закона. Какие, отметили в самом ПриватБанке: