Суд подтвердил. Национализированный ПриватБанк никогда не вернут Коломойскому и Боголюбову

27 ноября Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова о признании недействительными договоров купли-продажи учреждения, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года.
ПриватБанк национализировали законно
Это еще раз подтвердил суд своим решением от 27 ноября – то есть, бывшие владельцы банка не смогут вернуть его себе.
Так, 27 ноября Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску бывшего акционера Геннадия Боголюбова.
В НБУ отметили, что истец сформировал такие исковые требования, следствием удовлетворения которых является возвращение ему акций банка. Однако закон это запрещает, "что и констатировал суд".
Дело рассматривалось с 2020 года, в его рамках Боголюбов пытался истребовать акции национализированного банка в свою собственность.
Ранее в судебном порядке было отказано в возвращении ПриватБанка другому его бывшему совладельцу – Игорю Коломойскому. Как рассказали в НБУ, суд отменил решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019, который:
удовлетворял иск бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского в ряд госструктур Украины;
признавал противоправными и отменял решение органов госвласти "о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства".
Национализация ПриватБанка: что известно
В конце 2016 года НБУ принял решение о признании ПриватБанка неплатежеспособным и последующем выводе с рынка с участием государства. После чего обратился к правительству с предложением обрести право собственности на акции банка.
В тот же день Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Как отмечают в Нацбанке, это решение:
позволило избежать системных рисков для банковского сектора;
стало "залогом сохранения финансовой стабильности в стране".
Именно в это время размер регулятивного капитала ПриватБанка снизился до отрицательного значения. А акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по его финансовому оздоровлению.
Тем не менее, весной 2019 Окружной административный суд Киева по иску Коломойского признал решение правительства противоправным и отменил его. В ответ Нацбанк подал апелляционную жалобу.
Зимой 2023 г. Верховный Суд признал правомерным применение по этому делу норм Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и "антиколомойского" закона. Какие, отметили в самом ПриватБанке:
устанавливают необратимость национализации банка;
делают невозможными любые попытки вернуть банк эксвладельцам.
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