Суд вынес окончательное решение по делу о возвращении Коломойскому "ПриватБанка"

15 ноября Шестой апелляционный административный суд поставил точку по национализации ПриватБанка и подтвердил невозможность возвращения банка бывшим владельцам.

Национализация ПриватБанка соответствовала закону

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства.

В частности, суд отменил апрельское решение 2019 года Окружного административного суда города Киева. Напомним, тогда суд по иску Игоря Коломойского признал решения органов власти, которые были вовлечены в процесс национализации противоправными, в том числе Национального банка. Поделиться

Сегодня суд отменил это решение – НБУ действовал в интересах государства для защиты его финансовой стабильности.

Как бы это ни злило бывших владельцев банка – национализация состоялась в соответствии с законом. Мы и дальше, если понадобится, будем отстаивать свою позицию. Поделиться

Что известно о национализации ПриватБанка

По решению правительства в декабре 2016 года ПриватБанк был национализирован.

Сообщалось, что бывшие менеджеры банка вывели более 5,5 миллиарда долларов.

В частности, кредиты для юридических лиц использовались для финансирования бизнеса бывших акционеров и приобретения активов. Такая схема действовала около 10 лет.

Как известно, Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов владели более 91,5% акций.