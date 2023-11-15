Суд вынес окончательное решение по делу о возвращении Коломойскому "ПриватБанка"

15 ноября Шестой апелляционный административный суд поставил точку по национализации ПриватБанка и подтвердил невозможность возвращения банка бывшим владельцам.
Национализация ПриватБанка соответствовала закону
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства.
Сегодня суд отменил это решение – НБУ действовал в интересах государства для защиты его финансовой стабильности.
Что известно о национализации ПриватБанка
По решению правительства в декабре 2016 года ПриватБанк был национализирован.
Сообщалось, что бывшие менеджеры банка вывели более 5,5 миллиарда долларов.
В частности, кредиты для юридических лиц использовались для финансирования бизнеса бывших акционеров и приобретения активов. Такая схема действовала около 10 лет.
Как известно, Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов владели более 91,5% акций.
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