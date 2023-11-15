Суд виніс остаточне рішення у справі про повернення Коломойським "ПриватБанку"

15 листопада Шостий апеляційний адміністративний суд поставив крапку у справі націоналізації ПриватБанку і підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам.
Націоналізація ПриватБанку відповідала закону
Очільник Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що суд закрив провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення ПриватБанку з ринку за участю держави.
Сьогодні суд скасував це рішення - НБУ діяв в інтересах держави для захисту її фінансової стабільності.
Що відомо про націоналізацію ПриватБанку
За рішенням уряду в грудні 2016 року ПриватБанк було націоналізовано.
Повідомлялося, що колишні менеджери банку загалом вивели понад 5,5 мільярда доларів.
Зокрема кредити для юридичних осіб використовувалися для фінансування бізнесу колишніх акціонерів та придбання активів. Така схема діяла близько 10 років.
Як відомо, що Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов володіли понад 91,5% акцій.
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