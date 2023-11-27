Суд підтвердив. Націоналізований ПриватБанк ніколи не повернуть Коломойському та Боголюбову

27 листопада Господарський суд Києва закрив справу за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Генадія Боголюбова про визнання недійсними договорів купівлі-продажу установи, внаслідок яких держава придбала у власність 100% акцій банку у грудні 2016 року.
ПриватБанк націоналізували законно
Це ще раз підтвердив суд своїм рішенням від 27 листопада – тобто колишні власники банку не зможуть повернути його собі.
Так, 27 листопада Господарський суд Києва закрив справу за позовом колишнього акціонера Генадія Боголюбова.
В НБУ зазначили: позивач сформував такі позовні вимоги, наслідком задоволення яких є повернення йому акцій банку. Проте закон це забороняє, "що і констатував суд".
Справа розглядалася з 2020 року, в її рамках Боголюбов намагався витребувати акції націоналізованого банку в свою власність.
Раніше ж у судовому порядку було відмовлено у поверненні ПриватБанку іншому його колишньому співвласнику – Ігорю Коломойському. Як розповіли в НБУ, суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року, який:
задовольняв позов колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського до низки держструктур України;
визнавав протиправними та скасовував рішення органів держвлади "про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави".
Націоналізація ПриватБанку: що відомо
Наприкінці 2016 року НБУ ухвалив рішення про визнання ПриватБанку неплатоспроможним та подальше виведення з ринку за участю держави. Після чого звернувся до уряду з пропозицією набути право власності на акції банку.
Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку. Як зазначають у Нацбанку, це рішення:
дозволило уникнути системних ризиків для банківського сектора;
стало "запорукою збереження фінансової стабільності у країні".
Саме в той час розмір регулятивного капіталу ПриватБанку знизився до негативного значення. А акціонери банку не виконали взяті на себе зобов'язання щодо його фінансового оздоровлення.
Тим не менш, навесні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом Коломойського визнав рішення уряду протиправним та скасував його. У відповідь Нацбанк подав апеляційну скаргу.
Взимку 2023 року Верховний Суд визнав правомірним застосування у цій справі норм Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та "антиколомойського" закону. Які, зазначили в самому ПриватБанку:
встановлюють незворотність націоналізації банку;
унеможливлюють будь-які спроби повернути банк ексвласникам.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-