Суд підтвердив. Націоналізований ПриватБанк ніколи не повернуть Коломойському та Боголюбову

27 листопада Господарський суд Києва закрив справу за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Генадія Боголюбова про визнання недійсними договорів купівлі-продажу установи, внаслідок яких держава придбала у власність 100% акцій банку у грудні 2016 року.

ПриватБанк націоналізували законно

Це ще раз підтвердив суд своїм рішенням від 27 листопада – тобто колишні власники банку не зможуть повернути його собі.

Так, 27 листопада Господарський суд Києва закрив справу за позовом колишнього акціонера Генадія Боголюбова.

В НБУ зазначили: позивач сформував такі позовні вимоги, наслідком задоволення яких є повернення йому акцій банку. Проте закон це забороняє, "що і констатував суд".

Господарський суд Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам. Таке рішення не тільки поставило крапку в цій справі, а й дає змогу вирішити понад 40 ініційованих іншими пов’язаними з ПриватБанком особами подібних спорів та унеможливить повернення акцій державного банку колишнім власникам, – йдеться в повідомленні. Поширити

Справа розглядалася з 2020 року, в її рамках Боголюбов намагався витребувати акції націоналізованого банку в свою власність.

Суд, неухильно дотримуючись приписів закону, закрив провадження у даній справі, як того і вимагає Закон № 590. У відповідності до приписів цього закону провадження у всіх подібних судових справах підлягає закриттю, якщо колишніми акціонерами ПриватБанку обрано неналежний спосіб захисту своїх інтересів, – повідомили в банку. Поширити

Раніше ж у судовому порядку було відмовлено у поверненні ПриватБанку іншому його колишньому співвласнику – Ігорю Коломойському. Як розповіли в НБУ, суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року, який:

задовольняв позов колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського до низки держструктур України;

визнавав протиправними та скасовував рішення органів держвлади "про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави".

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення ПриватБанку з ринку за участю держави. І підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам, – йдеться у повідомленні. Поширити

Націоналізація ПриватБанку: що відомо

Наприкінці 2016 року НБУ ухвалив рішення про визнання ПриватБанку неплатоспроможним та подальше виведення з ринку за участю держави. Після чого звернувся до уряду з пропозицією набути право власності на акції банку.

Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку. Як зазначають у Нацбанку, це рішення:

дозволило уникнути системних ризиків для банківського сектора;

стало "запорукою збереження фінансової стабільності у країні".

Саме в той час розмір регулятивного капіталу ПриватБанку знизився до негативного значення. А акціонери банку не виконали взяті на себе зобов'язання щодо його фінансового оздоровлення.

Нестача в капіталі ПриватБанку була підтверджена, зокрема, незалежною міжнародно визнаною аудиторською компанією, – підкреслили в НБУ. Поширити

Тим не менш, навесні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом Коломойського визнав рішення уряду протиправним та скасував його. У відповідь Нацбанк подав апеляційну скаргу.

Взимку 2023 року Верховний Суд визнав правомірним застосування у цій справі норм Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та "антиколомойського" закону. Які, зазначили в самому ПриватБанку: