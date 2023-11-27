Суд підтвердив. Націоналізований ПриватБанк ніколи не повернуть Коломойському та Боголюбову
Категорія
Економіка
Дата публікації

Суд підтвердив. Націоналізований ПриватБанк ніколи не повернуть Коломойському та Боголюбову

НБУ
ПриватБанк

27 листопада Господарський суд Києва закрив справу за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Генадія Боголюбова про визнання недійсними договорів купівлі-продажу установи, внаслідок яких держава придбала у власність 100% акцій банку у грудні 2016 року.

ПриватБанк націоналізували законно

Це ще раз підтвердив суд своїм рішенням від 27 листопада – тобто колишні власники банку не зможуть повернути його собі.

Так, 27 листопада Господарський суд Києва закрив справу за позовом колишнього акціонера Генадія Боголюбова.

В НБУ зазначили: позивач сформував такі позовні вимоги, наслідком задоволення яких є повернення йому акцій банку. Проте закон це забороняє, "що і констатував суд".

Господарський суд Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам. Таке рішення не тільки поставило крапку в цій справі, а й дає змогу вирішити понад 40 ініційованих іншими пов’язаними з ПриватБанком особами подібних спорів та унеможливить повернення акцій державного банку колишнім власникам, – йдеться в повідомленні.

Справа розглядалася з 2020 року, в її рамках Боголюбов намагався витребувати акції націоналізованого банку в свою власність.

Суд, неухильно дотримуючись приписів закону, закрив провадження у даній справі, як того і вимагає Закон № 590. У відповідності до приписів цього закону провадження у всіх подібних судових справах підлягає закриттю, якщо колишніми акціонерами ПриватБанку обрано неналежний спосіб захисту своїх інтересів, – повідомили в банку.

Раніше ж у судовому порядку було відмовлено у поверненні ПриватБанку іншому його колишньому співвласнику – Ігорю Коломойському. Як розповіли в НБУ, суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року, який:

  • задовольняв позов колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського до низки держструктур України;

  • визнавав протиправними та скасовував рішення органів держвлади "про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави".

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення ПриватБанку з ринку за участю держави. І підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам, – йдеться у повідомленні.

Націоналізація ПриватБанку: що відомо

Наприкінці 2016 року НБУ ухвалив рішення про визнання ПриватБанку неплатоспроможним та подальше виведення з ринку за участю держави. Після чого звернувся до уряду з пропозицією набути право власності на акції банку.

Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку. Як зазначають у Нацбанку, це рішення:

  • дозволило уникнути системних ризиків для банківського сектора;

  • стало "запорукою збереження фінансової стабільності у країні".

Саме в той час розмір регулятивного капіталу ПриватБанку знизився до негативного значення. А акціонери банку не виконали взяті на себе зобов'язання щодо його фінансового оздоровлення.

Нестача в капіталі ПриватБанку була підтверджена, зокрема, незалежною міжнародно визнаною аудиторською компанією, – підкреслили в НБУ.

Тим не менш, навесні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом Коломойського визнав рішення уряду протиправним та скасував його. У відповідь Нацбанк подав апеляційну скаргу.

Взимку 2023 року Верховний Суд визнав правомірним застосування у цій справі норм Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та "антиколомойського" закону. Які, зазначили в самому ПриватБанку:

  • встановлюють незворотність націоналізації банку;

  • унеможливлюють будь-які спроби повернути банк ексвласникам.

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