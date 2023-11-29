Европейский суд обязал исключить из санкционного списка сына олигарха РФ

Суд Евросоюза вынес решение об исключении из санкционного списка сына российского олигарха Александра Пумпянского.

Суд ЕС обязал исключить из санкционного списка сына российского олигарха

Сын олигарха хотел потребовать компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч евро, однако суд отказал ему.

Также Совет ЕС обязан уплатить за него судебные издержки.

Что известно об Александре Пумпянском

Александр Пумпянский попал в санкционные списки в середине марта 2022 года, после чего ограничения по нему дважды продолжали.

Причиной для введения санкций стало то, что он находился в совете директоров Трубной металлургической компании, сотрудничающей с российскими госпредприятиями – "Роснефтью", "Газпромом" и РЖД.

После попадания под санкции Пумпянский покинул советы директоров ТМК, группы "Синара" и банка "Синара".

Чем занимается его отец

Дмитрий Пумпянский – российский предприниматель, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, председатель Наблюдательного совета Уральского федерального университета.

Из-за поддержки российской агрессии находится под персональными международными санкциями Евросоюза, США и ряда других государств. Ранее он пытался добиться в суде упразднения санкций, однако ему в этом было отказано.

Снятие санкции с российских бизнесменов

В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

В сентябре суд ЕС снял санкции с основателя российской компании Ozon Александра Шульгина.

Сегодня сообщалось, что Герман Хан, соучредитель инвестиционной компании LetterOne, проиграл судебный процесс против санкций Европейского союза из-за его тесных связей с президентом Владимиром Путиным и влиятельной роли в России.