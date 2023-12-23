В Киеве проверят все укрытия после обрушения потолка в школьном подвале

В столице проведут инспекцию всех укрытий до 29 декабря. Это решение Киевская городская военная администрация приняла после аварии в школьном укрытии Соломенского района.
В столице проверят все укрытия
Как отмечает КМВА, в Киеве в целом и каждом районе отдельно создали комиссии для проверки безопасности укрытий. Если они обнаружат проблемы, то их должны устранить как можно скорее.
В администрации отметили, что уже восстановили укрытие после аварии и обнародовали соответствующие фото.
Что известно об аварии в школьном укрытии
Во время воздушной тревоги в Киеве 22 декабря произошел обвал потолка из-за прорыва трубы в укрытии школы 1981 года, когда там находились дети.
Как выяснилось, там сорвало вентиль отопительной батареи.
Потолок типа «армстронг» с легкими плитами впитал в себя воду, из-за чего обрушился сегмент подвесного потолка. Люди не пострадали.
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