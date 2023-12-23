В Киеве проверят все укрытия после обрушения потолка в школьном подвале

В столице проведут инспекцию всех укрытий до 29 декабря. Это решение Киевская городская военная администрация приняла после аварии в школьном укрытии Соломенского района.

В столице проверят все укрытия

Как отмечает КМВА, в Киеве в целом и каждом районе отдельно создали комиссии для проверки безопасности укрытий. Если они обнаружат проблемы, то их должны устранить как можно скорее.

Власти столицы, руководители районов столицы и непосредственно ответственные за укрытие прилагают максимум усилий, чтобы все объекты гражданской защиты были безопасными, - говорится в сообщении. Поделиться

В администрации отметили, что уже восстановили укрытие после аварии и обнародовали соответствующие фото.

Что известно об аварии в школьном укрытии

Во время воздушной тревоги в Киеве 22 декабря произошел обвал потолка из-за прорыва трубы в укрытии школы 1981 года, когда там находились дети.

Как выяснилось, там сорвало вентиль отопительной батареи.

Потолок типа «армстронг» с легкими плитами впитал в себя воду, из-за чего обрушился сегмент подвесного потолка. Люди не пострадали.