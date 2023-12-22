В киевской школе во время тревоги обрушился потолок в укрытии — видео

Во время воздушной тревоги в Киеве 22 декабря произошел обвал потолка в связи с прорывом трубы в укрытии школы 1981 года, когда там находились дети. В результате инцидента никто не пострадал.
В киевской школе во время тревоги обрушился потолок в укрытии
Заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко добавил, что детали происшествия уже устанавливаются. В ближайшее время будет работать следственно-оперативная группа, проведут экспертизу.
Также было опубликовано видео инцидента.
Впоследствии в Киевской городской военной администрации уточнили, что авария произошла в укрытии одной из школ Соломенского района Киева. Там сорвало вентиль батареи отопления.
По инциденту проведут служебную проверку. Сейчас укрытия обследуют и готовят к ремонту. Подрядная организация обязалась устранить последствия аварии до утра понедельника, 25 декабря, за внебюджетные деньги.
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