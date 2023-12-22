В киевской школе во время тревоги обрушился потолок в укрытии — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В киевской школе во время тревоги обрушился потолок в укрытии — видео

укрытие
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Во время воздушной тревоги в Киеве 22 декабря произошел обвал потолка в связи с прорывом трубы в укрытии школы 1981 года, когда там находились дети. В результате инцидента никто не пострадал.

В киевской школе во время тревоги обрушился потолок в укрытии

Заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко добавил, что детали происшествия уже устанавливаются. В ближайшее время будет работать следственно-оперативная группа, проведут экспертизу.

Мы были в этом укрытии совсем недавно — сразу после его ремонта, сделанного за небюджетные средства благотворительного фонда. Как видим, к безопасности нужно подходить гораздо более тщательно! – добавил Ткаченко.

Также было опубликовано видео инцидента.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации уточнили, что авария произошла в укрытии одной из школ Соломенского района Киева. Там сорвало вентиль батареи отопления.

Потолок в данном укрытии типа «армстронг» – с легкими плитами, которые быстро впитали воду и набухли. В результате значительного увеличения веса за счет воды, обвалился сегмент подвесного потолка, - объяснили в КМВА.

По инциденту проведут служебную проверку. Сейчас укрытия обследуют и готовят к ремонту. Подрядная организация обязалась устранить последствия аварии до утра понедельника, 25 декабря, за внебюджетные деньги.

Власти города, руководители районов Киева и непосредственно ответственные за укрытие прилагают максимум усилий, чтобы все объекты гражданской защиты были безопасными. Никто не застрахован от внештатных ситуаций, но мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать риски таких аварий в будущем… После ремонта укрытие прошло проверку, заверили в сообщении.

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