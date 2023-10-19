Портал "Залізне укриття" запустили в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Портал "Залізне укриття" запустили в Украине

Залізне укриття
Укрытие
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До конца этого года по плану в Украине должно отремонтировать 2 956 укрытий. Уже приведены в порядок 3 891 укрытия.

Начал работу портал со всеми украинскими укрытиями

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в Украине с 19 октября начал работу портал "Залізне укриття", где будет представлена информация о приведении в порядок укрытий.

Об этом Александр Камышин сказал во время презентации проекта "Железное укрытие".

Мы запускаем сегодня рабочий портал, который называется "Залізне укриття", в котором можно постоянно находить информацию о том, какие укрытия уже приведены в порядок, какие укрытия в процессе ремонта и какие укрытия в планах, – сказал Камышин.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, возглавляющий координационный штаб по укрытиям, проинформировал, что на портале будет обнародована информация о состоянии объектов по областям.

Мы показываем ситуацию в разрезе каждой области, региона и населённого пункта. Вы сможете увидеть подробнее на сайте, – сказал Ткаченко и добавил, что фонд защитных сооружений гражданской защиты, который составляет 61 803 объекта, будет постоянно меняться.

Камышин рассказал, что до конца этого года по плану должны отремонтировать 2 956 укрытий и отметил, что уже приведены в порядок 3 891 укрытия.

По результатам каждой ревизии мы значительное количество укрытий убираем из фонда и часть потом снова добавляем. Это живой процесс, – сказал глава Минстратегпрома Камышин.

С сайтом "Залізне укриття" можно ознакомиться по ссылке .

Что известно о проверках укрытий в Украине

1 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В результате в Деснянском районе столицы погибли две женщины и ребенок. Жители района утверждали, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

По поручению Президента Владимира Зеленского 3 июня стартовала комиссия по проверке укрытий в столице. 10 июня она закончила проверку всех 4655 хранилищ. По подсчетам комиссии, 15% укрытий Киева пригодны к использованию без замечаний.

27 июня правительство поручило министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину контроль за приведением укрытий в Украину в надлежащее состояние.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по состоянию на 27 июня 77% хранилищ в Украине пригодны к использованию, но, "к сожалению, многие не соответствующие никаким стандартам".

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