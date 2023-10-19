Портал "Залізне укриття" запустили в Украине

До конца этого года по плану в Украине должно отремонтировать 2 956 укрытий. Уже приведены в порядок 3 891 укрытия.
Начал работу портал со всеми украинскими укрытиями
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в Украине с 19 октября начал работу портал "Залізне укриття", где будет представлена информация о приведении в порядок укрытий.
Об этом Александр Камышин сказал во время презентации проекта "Железное укрытие".
Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, возглавляющий координационный штаб по укрытиям, проинформировал, что на портале будет обнародована информация о состоянии объектов по областям.
Камышин рассказал, что до конца этого года по плану должны отремонтировать 2 956 укрытий и отметил, что уже приведены в порядок 3 891 укрытия.
С сайтом "Залізне укриття" можно ознакомиться по ссылке .
Что известно о проверках укрытий в Украине
1 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В результате в Деснянском районе столицы погибли две женщины и ребенок. Жители района утверждали, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.
По поручению Президента Владимира Зеленского 3 июня стартовала комиссия по проверке укрытий в столице. 10 июня она закончила проверку всех 4655 хранилищ. По подсчетам комиссии, 15% укрытий Киева пригодны к использованию без замечаний.
27 июня правительство поручило министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину контроль за приведением укрытий в Украину в надлежащее состояние.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по состоянию на 27 июня 77% хранилищ в Украине пригодны к использованию, но, "к сожалению, многие не соответствующие никаким стандартам".
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