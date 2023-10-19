Портал "Залізне укриття" запустили в Україні

До кінця цього року за планом в Україні мають відремонтувати 2 956 укриттів. Вже приведено до ладу 3 891 укриття.

Розпочав роботу портал з усіма українськими укриттями

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що в Україні з 19 жовтня розпочав роботу портал "Залізне укриття", де буде представлено інформацію щодо приведення до ладу укриттів.

Про це Олександр Камишін сказав під час презентації проекту "Залізне укриття".

Ми запускаємо сьогодні робочий портал, який називається "Залізне укриття", у якому можна постійно знаходити інформацію про те, які укриття вже приведено до ладу, які укриття в процесі ремонту, і які укриття в планах, – сказав Камишін. Поширити

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, який очолює координаційний штаб з укриттів, поінформував, що на порталі буде оприлюднено інформацію про стан об'єктів за областями.

Ми показуємо ситуацію в розрізі кожної області, регіону та населеного пункту. Ви зможете побачити детальніше на сайті, – сказав Ткаченко і додав, що фонд захисних споруд цивільного захисту, який наразі становить 61 803 об'єкти, буде постійно змінюватися. Поширити

Камишін розповів, що до кінця цього року за планом мають відремонтувати 2 956 укриттів і зазначив, що вже приведено до ладу 3 891 укриття.

За результатами кожної ревізії ми значну кількість укриттів прибираємо з фонду, і частину потім знову додаємо. Це живий процес, – сказав очільник Мінстратегпрому Камишін. Поширити

Із сайтом "Залізне укриття" можна ознайомитися за посиланням.

Що відомо про перевірки укриттів в Україні

1 червня Росія завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок цього у Деснянському районі столиці загинули двоє жінок і дитина. Жителі району стверджували, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

За дорученням Президента Володимира Зеленського 3 червня стартувала комісія щодо перевірки укриттів у столиці. 10 червня вона закінчила перевірку всіх 4655 сховищ. За підрахунками комісії, 15% укриттів Києва придатні до використання без зауважень.

27 червня уряд доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну контроль за приведенням укриттів в Україні в належний стан.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, станом на 27 червня 77% сховищ в Україні придатні до використання, але, "на жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам".