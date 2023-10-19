Портал "Залізне укриття" запустили в Україні

До кінця цього року за планом в Україні мають відремонтувати 2 956 укриттів. Вже приведено до ладу 3 891 укриття.
Розпочав роботу портал з усіма українськими укриттями
Міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що в Україні з 19 жовтня розпочав роботу портал "Залізне укриття", де буде представлено інформацію щодо приведення до ладу укриттів.
Про це Олександр Камишін сказав під час презентації проекту "Залізне укриття".
Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, який очолює координаційний штаб з укриттів, поінформував, що на порталі буде оприлюднено інформацію про стан об'єктів за областями.
Камишін розповів, що до кінця цього року за планом мають відремонтувати 2 956 укриттів і зазначив, що вже приведено до ладу 3 891 укриття.
Із сайтом "Залізне укриття" можна ознайомитися за посиланням.
Що відомо про перевірки укриттів в Україні
1 червня Росія завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок цього у Деснянському районі столиці загинули двоє жінок і дитина. Жителі району стверджували, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.
За дорученням Президента Володимира Зеленського 3 червня стартувала комісія щодо перевірки укриттів у столиці. 10 червня вона закінчила перевірку всіх 4655 сховищ. За підрахунками комісії, 15% укриттів Києва придатні до використання без зауважень.
27 червня уряд доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну контроль за приведенням укриттів в Україні в належний стан.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, станом на 27 червня 77% сховищ в Україні придатні до використання, але, "на жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам".
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