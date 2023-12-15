Во время воздушной тревоги 14 декабря в Святошинском районе Киева двоих детей не пустили в укрытие из-за того, что с ними была собака. Полиция начала уголовное производство.

В столице двое детей не смогли портапить до укрытия

Как сообщает Нацполиция, брат с сестрой, 2011 и 2012 года рождения, после сигнала тревоги пошли к укрытию одной из столичных школ, где они учатся.

Однако охранник школы не пустил их в бомбоубежище из-за того, что с детьми был пес породы «мальтипа».

Журналистка Татьяна Даниленко пишет, что Саша и Богдан — дети воина «Азова» Юрия Овчинникова, погибшего в Запорожской области. А директор школы №40 аргументировала действия охранника тем, что у людей в укрытии может быть аллергия на собаку.

Своими действиями охранник оставил детей в опасности во время возможного обстрела, сообщает полиция. Поделиться

Прокуратура начала досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению (ч. 1 ст. 135 УКУ).

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до двух лет.

Что известно об атаке РФ 14 декабря

14 декабря силы ПВО сбили ракету "Кинжал", которую россияне запустили в направлении Киева.

Около 15:45 в Киеве прозвучали взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что обошлось без попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падение обломков от сбитых целей тоже не зафиксировано.

Между тем, по информации руководителя Херсонской МВА Романа Марочко, военные преступники из армии нанесли удар по центральной части Херсона.

Отмечается, что в результате вражеской атаки погиб 57-летний мужчина.