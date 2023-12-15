У Києві двох дітей не пустили до укриття під час тривоги — Нацполіція
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві двох дітей не пустили до укриття під час тривоги — Нацполіція

Укриття

Під час повітряної тривоги 14 грудня у Святошинському районі Києва двох дітей не пустили до укриття через те, що з ними був собака. Поліція розпочала кримінальне провадження.

У столиці двоє дітей не змогли портапити до укриття

Як повідомляє Нацполіція, брат із сестрою, 2011 і 2012 року народження, після сигналу тривоги пішли до укриття однієї зі столичних шкіл, де вони навчаються.

Однак охоронець школи не пустив їх до бомбосховища через те, що з дітьми був пес породи «мальтіпу».

Журналістка Тетяна Даніленко пише, що Саша і Богдан — діти воїна «Азову» Юрія Овчиннікова, який загинув у Запорізькій області. А директор школи № 40 аргументувала дії охоронця тим, що у людей в укритті може бути алергія на собаку.

Своїми діями охоронець залишив дітей в небезпеці під час можливого обстрілу, – повідомляє поліція.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 ККУ).

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до двох років.

Що відомо про атаку РФ 14 грудня

14 грудня сили ППО збили ракету "Кинджал", яку росіяни запустили в напрямку Києва.

Близько 15:45 у Києві пролунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що обійшлось без влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей теж не зафіксовано. 

Між тим, за інформацією керівника Херсонської МВА Романа Марочко, військові злочинці з армії завдали удару по центральній частині Херсону.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинув 57-річний чоловік.

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