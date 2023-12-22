У київській школі під час тривоги обвалилася стеля в укритті — відео

Під час повітряної тривоги в місті Києві 22 грудня стався обвал стелі у зв’язку з проривом труби в укритті школи 1981 року, коли там перебували діти. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У київській школі під час тривоги обвалилася стеля в укритті

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко додав, що деталі події вже встановлюються. Найближчим часом буде працювати слідчо-оперативна група, проведуть експертизу.

Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно — одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значно ретельніше! — додав Ткаченко. Поширити

Також було опубліковано відео інциденту.

Згодом у Київській міській військовій адміністрації уточнили, що аварія сталася в укритті однієї зі шкіл Соломʼянського району Києва. Там зірвало вентиль батареї опалення.

Стеля в даному укритті типу «армстронг» — з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі, — пояснили в КМВА. Поширити

Через інцидент проведуть службову перевірку. Зараз укриття обстежують та готують до ремонту. Підрядна організація зобовʼязалася усунути наслідки аварії до ранку понеділка, 25 грудня, за позабюджетні гроші.