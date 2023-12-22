У київській школі під час тривоги обвалилася стеля в укритті — відео

Під час повітряної тривоги в місті Києві 22 грудня стався обвал стелі у зв’язку з проривом труби в укритті школи 1981 року, коли там перебували діти. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
У київській школі під час тривоги обвалилася стеля в укритті
Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко додав, що деталі події вже встановлюються. Найближчим часом буде працювати слідчо-оперативна група, проведуть експертизу.
Також було опубліковано відео інциденту.
Згодом у Київській міській військовій адміністрації уточнили, що аварія сталася в укритті однієї зі шкіл Соломʼянського району Києва. Там зірвало вентиль батареї опалення.
Через інцидент проведуть службову перевірку. Зараз укриття обстежують та готують до ремонту. Підрядна організація зобовʼязалася усунути наслідки аварії до ранку понеділка, 25 грудня, за позабюджетні гроші.
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