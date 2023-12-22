У київській школі під час тривоги обвалилася стеля в укритті — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У київській школі під час тривоги обвалилася стеля в укритті — відео

укриття
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Під час повітряної тривоги в місті Києві 22 грудня стався обвал стелі у зв’язку з проривом труби в укритті школи 1981 року, коли там перебували діти. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У київській школі під час тривоги обвалилася стеля в укритті

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко додав, що деталі події вже встановлюються. Найближчим часом буде працювати слідчо-оперативна група, проведуть експертизу.

Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно — одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значно ретельніше! — додав Ткаченко.

Також було опубліковано відео інциденту.

Згодом у Київській міській військовій адміністрації уточнили, що аварія сталася в укритті однієї зі шкіл Соломʼянського району Києва. Там зірвало вентиль батареї опалення.

Стеля в даному укритті типу «армстронг» — з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі, — пояснили в КМВА.

Через інцидент проведуть службову перевірку. Зараз укриття обстежують та готують до ремонту. Підрядна організація зобовʼязалася усунути наслідки аварії до ранку понеділка, 25 грудня, за позабюджетні гроші.

Влада міста, керівники районів Києва та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль аби всі обʼєкти цивільного захисту були безпечними. Ніхто не застрахований від позаштатних ситуацій, але ми зробимо усе можливе, аби мінімізувати ризики таких аварій в майбутньому ... Після ремонту укриття пройшло перевірку, — запевнили в повідомленні.

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