У Харкові показали будівництво першої "підземної школи" — відео

Першу підземну школу у Харкові, яка будується в Індустріальному районі, планують відкрити у березні.
У Харкові будують першу "підземну школу"
За словами мера міста Ігоря Терехова, підрядник вже змонтував бетонні конструкції та розпочав тепло- та гідроізоляцію об’єкту. Також проводиться встановлення систем каналізації, водогону та вентиляції.
Мер зазначив, що будівництво школи йде чітко за графіком, незважаючи на ворожі обстріли міста, морози і негоду.
Навчання дітей у метро Харкова та будівництво підземних шкіл — деталі
З 1 вересня 2023 року для школярів Харкова облаштували понад 60 класів на кількох станціях метрополітену, аби діти мали змогу безпечно навчатися, адже місто потерпає від постійних ракетних обстрілів.
Паралельно з цим у Харкові тривають роботи з будівництва бомбосховищ у навчальних закладах та підземної школи. Торік у жовтні Терехов заявляв, що вартість її будівництва становитиме близько 58 мільйонів гривень.
Також підземну школу будують під Харковом — у селищі Коротичі. Вона здатна витримати пряме влучання ракети С-300.
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