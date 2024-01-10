У Харкові показали будівництво першої "підземної школи" — відео
Категорія
Україна
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У Харкові показали будівництво першої "підземної школи" — відео

Ігор Терехов
підземна школа
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Першу підземну школу у Харкові, яка будується в Індустріальному районі, планують відкрити у березні. 

У Харкові будують першу "підземну школу"

За словами мера міста Ігоря Терехова, підрядник вже змонтував бетонні конструкції та розпочав тепло- та гідроізоляцію об’єкту. Також проводиться встановлення систем каналізації, водогону та вентиляції.

Мер зазначив, що будівництво школи йде чітко за графіком, незважаючи на ворожі обстріли міста, морози і негоду.

Підрядники обіцяють тримати заданий темп, щоб вже з березня місяця ми змогли навчати тут наших дітей і приступити до зведення наступної такої школи в одному з центральних районів міста, — заявив Терехов.

Навчання дітей у метро Харкова та будівництво підземних шкіл — деталі

З 1 вересня 2023 року для школярів Харкова облаштували понад 60 класів на кількох станціях метрополітену, аби діти мали змогу безпечно навчатися, адже місто потерпає від постійних ракетних обстрілів. 

Паралельно з цим у Харкові тривають роботи з будівництва бомбосховищ у навчальних закладах та підземної школи. Торік у жовтні Терехов заявляв, що вартість її будівництва становитиме близько 58 мільйонів гривень.

Також підземну школу будують під Харковом — у селищі Коротичі. Вона здатна витримати пряме влучання ракети С-300.

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