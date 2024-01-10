В Харькове показали первую "подземную школу" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове показали первую "подземную школу" — видео

Игорь Терехов
школа
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Первую подземную школу в Харькове, строящуюся в Индустриальном районе, планируют открыть в марте.

В Харькове строят первую "подземную школу"

По словам мэра города Игоря Терехова, подрядчик уже смонтировал бетонные конструкции и приступил к тепло- и гидроизоляции объекта. Также производится установка систем канализации, водопровода и вентиляции.

Мэр отметил, что строительство школы идет четко по графику, несмотря на вражеские обстрелы города, морозы и непогоду.

Подрядчики обещают держать заданный темп, чтобы уже с марта мы смогли обучать здесь наших детей и приступить к возведению следующей такой школы в одном из центральных районов города, - заявил Терехов.

Обучение детей в метро Харькова и строительство подземных школ – детали

С 1 сентября 2023 года для школьников Харькова обустроили более 60 классов на нескольких станциях метрополитена, чтобы дети могли безопасно учиться, ведь город страдает от постоянных ракетных обстрелов.

Параллельно с этим в Харькове ведутся работы по строительству бомбоубежищ в учебных заведениях и подземной школе. В октябре прошлого года Терехов заявлял, что стоимость ее строительства составит около 58 миллионов гривен.

Также подземную школу строят под Харьковом – в поселке Коротычи. Она способна выдержать прямое попадание ракеты С-300.

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