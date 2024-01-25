В Киеве вспыхнул пожар в школе – фото и видео

В Киеве произошел пожар в одной из школ в Дарницком районе. Детей перевели на онлайн обучение до конца недели.

Что известно о пожаре в школе

25 января в 8:23 поступило сообщение о пожаре по ул. Александра Мишуги. Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что возгорание произошло в учебном классе на втором этаже школы.

В 8:56 возгорание было ликвидировано. К счастью, никто не пострадал.

Как отметили в КМВА, пожар в школе в Дарницком районе спасатели оперативно ликвидировали — дети и персонал образовательного учреждения не пострадали.

Учебный процесс в школе организован дистанционно до конца этой недели, говорится в Telegram администрации. Поделиться

В киевской школе во время тревоги обрушился потолок в укрытии

Во время воздушной тревоги в Киеве 22 декабря произошел обвал потолка из-за прорыва трубы в укрытии школы 1981 года, когда там находились дети.

Как выяснилось, там сорвало вентиль отопительной батареи.

Потолок типа «армстронг» с легкими плитами впитал в себя воду, из-за чего обрушился сегмент подвесного потолка. Люди не пострадали.