Дрон ГУР атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге – видео

В эту ночь украинский дрон упал на территории Невского нефтеперерабатывающего завода в российском Санкт-Петербурге. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Что известно об атаке завода в Санкт-Петербурге

О падении дрона на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге сообщили российские телеграммы-каналы.

Как стало известно, россияне пытались сбить украинский беспилотник из комплекса С-400, однако дрон все равно упал на территории НПЗ "Невский мазут".

Показательно именно то, что для впечатления наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели, – пояснил источник. Поделиться

За предварительной информацией за операцией стоит ГУР МО.

Что известно о других атаках дронов по РФ

В Министерстве обороны России заявили о массированной атаке дронов 30 января.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

Ранее 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар.

С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

Также поздно вечером 20 января прогремели взрывы в российской Туле. Россияне заявили, что там якобы был сбит беспилотник. Однако в сети опубликовали видео, где виден "прилет".

Впоследствии стало известно, что это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.