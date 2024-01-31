Дрон ГУР атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге – видео

В эту ночь украинский дрон упал на территории Невского нефтеперерабатывающего завода в российском Санкт-Петербурге. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
Что известно об атаке завода в Санкт-Петербурге
О падении дрона на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге сообщили российские телеграммы-каналы.
Как стало известно, россияне пытались сбить украинский беспилотник из комплекса С-400, однако дрон все равно упал на территории НПЗ "Невский мазут".
За предварительной информацией за операцией стоит ГУР МО.
Что известно о других атаках дронов по РФ
В Министерстве обороны России заявили о массированной атаке дронов 30 января.
В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.
Ранее 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар.
С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.
Также поздно вечером 20 января прогремели взрывы в российской Туле. Россияне заявили, что там якобы был сбит беспилотник. Однако в сети опубликовали видео, где виден "прилет".
Впоследствии стало известно, что это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.
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