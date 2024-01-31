Дрон ГУР атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі — відео
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Дрон ГУР атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі — відео

Атака
Джерело:  Суспільне

Цієї ночі український дрон впав на території Невського нафтопереробного заводу у російському Санкт-Петербурзі. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Що відомо про атаку заводу у Санкт-Петербурзі

Про падіння дрона на території нафтопереробного заводу "Невский мазут" в Санкт-Петербурзі повідомили російські телеграм-канали.

Як стало відомо, росіяни намагались збити український безпілотник з комплексу С-400, однак дрон все одно упав на території НПЗ “Невський мазут”.

Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі, — пояснило джерело.

За попередньою інформацією за операцією стоїть ГУР МО.

Що відомо про інші атаки дронів по РФ

У Міністерстві оборони Росії заявили про масовану атаку дронів 30 січня.

У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 — над Білгородською областю, 3 — над Брянською, по одному — над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

Раніше 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа.

З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. Пізніше з'ясувалося, що цю спецоперацію провела СБУ.

Також пізно ввечері 20 січня пролунали вибухи в російській Тулі. Росіяни заявили, що там нібито був збитий безпілотник. Проте у мережі опублікували відео, де видно "приліт".

Згодом стало відомо, що це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України.

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