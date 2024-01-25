Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе РФ был спецоперацией СБУ

Взрывы на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе являлись операцией Службы безопасности Украины. В результате атаки повреждения получила установки первичной обработки нефтепродуктов.

Что известно о спецоперации СБУ в Туапсе

Отмечается, что нефтебазу атаковали беспилотники СБУ. В результате пожара на объекте повреждений была установлена первичная обработка нефтепродуктов, а именно — вакуумная и атмосферная колонны.

СБУ бьет вглубь РФ и продолжает атаки на объекты, не только имеющие важное значение для экономики России, но и обеспечивающие топливом вражеские войска. Продолжение следует много сюрпризов, системная работа продолжается, — сообщает источник. Поделиться

Атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге

18 января россияне заявили о попытке атаки на нефтебазу в Санкт-Петербурге. Источники в спецслужбах подтвердили атаку, заявив, что это была успешно прошедшая спецоперация ГУР Минобороны.

Речь идет об атаке на нефтегазовую компанию "Петербургский нефтяной терминал". Это самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

По данным росСМИ, обломки дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта между резервуарами с мазутом. После падения дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составила 130 квадратных метров.