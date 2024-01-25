Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе РФ был спецоперацией СБУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе РФ был спецоперацией СБУ

СБУ
Читати українською
Источник:  Суспільне

Взрывы на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе являлись операцией Службы безопасности Украины. В результате атаки повреждения получила установки первичной обработки нефтепродуктов.

Что известно о спецоперации СБУ в Туапсе

Отмечается, что нефтебазу атаковали беспилотники СБУ. В результате пожара на объекте повреждений была установлена первичная обработка нефтепродуктов, а именно — вакуумная и атмосферная колонны.

СБУ бьет вглубь РФ и продолжает атаки на объекты, не только имеющие важное значение для экономики России, но и обеспечивающие топливом вражеские войска. Продолжение следует много сюрпризов, системная работа продолжается, — сообщает источник.

Атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге

18 января россияне заявили о попытке атаки на нефтебазу в Санкт-Петербурге. Источники в спецслужбах подтвердили атаку, заявив, что это была успешно прошедшая спецоперация ГУР Минобороны.

Речь идет об атаке на нефтегазовую компанию "Петербургский нефтяной терминал". Это самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

По данным росСМИ, обломки дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта между резервуарами с мазутом. После падения дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составила 130 квадратных метров.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны ГУР атаковали Тамбовский пороховой завод и нефтебазу на Брянщине — видео
пожар в Брянской области
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Атака беспилотников СБУ обвалила до минимума морские поставки российской нефти
судно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Туапсе ночью масштабно горела нефтебаза — видео
Туапсе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.