Удар по нафтопереробному заводу в Туапсе РФ був спецоперацією СБУ

Вибухи на нафтопереробному заводі у Туапсе були операцією Служби безпеки України. Внаслідок атаки пошкодження отримала установки первинної обробки нафтопродуктів.
Що відомо про спецоперацію СБУ в Туапсе
Зазначається, що нафтобазу атакували безпілотники СБУ. Внаслідок пожежі на обєкті пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме — вакуумна та атмосферна колони.
Атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі
18 січня росіяни заявили про спробу атаки на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Джерела в спецслужбах підтвердили атаку, заявивши, що це була спецоперація ГУР Міноборони, яка пройшла успішно.
Йдеться про атаку на нафтогазову компанію "Петербурзький нафтовий термінал". Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
За даними росЗМІ, уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.
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