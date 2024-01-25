Удар по нафтопереробному заводу в Туапсе РФ був спецоперацією СБУ

Вибухи на нафтопереробному заводі у Туапсе були операцією Служби безпеки України. Внаслідок атаки пошкодження отримала установки первинної обробки нафтопродуктів.

Що відомо про спецоперацію СБУ в Туапсе

Зазначається, що нафтобазу атакували безпілотники СБУ. Внаслідок пожежі на обєкті пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме — вакуумна та атмосферна колони.

СБУ бʼє вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває, — повідомляє джерело. Поширити

Атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі

18 січня росіяни заявили про спробу атаки на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Джерела в спецслужбах підтвердили атаку, заявивши, що це була спецоперація ГУР Міноборони, яка пройшла успішно.

Йдеться про атаку на нафтогазову компанію "Петербурзький нафтовий термінал". Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

За даними росЗМІ, уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.