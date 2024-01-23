Атака безпілотників СБУ обвалила до мінімуму морські поставки російської нафти

Агенція Bloomberg звертає увагу на те, що морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму майже за два місяці. Ситуація різко погіршилася через потужну атаку українських дронів та несприятливу погоду.

У РФ з’явилися проблеми з постачанням нафти після атаки СБУ

Згідно з даними аналітиків, протягом останнього місяція, до 21 січня, з російських портів відвантажувалося близько 3,36 млн барелів сирої нафти щоденно.

Фахівці наголошують, що це на 50 тис барелів на день менше від переглянутого показника за період до 14 січня.

Більш мінливе середньотижневе значення впало на 340 тис барелів на день до мінімуму за сім тижнів у 3,02 мільйона. Експорт постраждав через триваючу погану погоду в деяких портах і удар українського безпілотника по заводу з переробки конденсату, що прилягає до експортного терміналу сирої нафти в Усть-Лузі. Поширити

Аналітики уже озвучили прогноз, що технічне обслуговування портів і погіршення погодних умов можуть ще більше вдарити по російських поставках.

На їхнє переконання, атака безпілотників відкрила новий фронт у війні, що підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів Росії.

У Росії також визнали катастрофічність удару СБУ по Новатек

Нещодавно команда Reuters запитала аналітиків московської брокерської компанії BCS проте, як вони насправді оцінюють наслідки атаки України на російський завод “Новатек”.

Ми вважаємо, що завод, швидше за все, повернеться до значної потужності протягом декількох тижнів або, в гіршому випадку, місяців, — заявили вони представникам ЗМІ. Поширити

Окрім того, наголошується, що через цей інцидент може постраждати чверть доходів "Новатека".

Як уже згадувалося раніше, дрони СБУ влучили у два резервуари для зберігання і насосну станцію заводу.